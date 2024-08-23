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港聞二

初代地鐵復刻首航 游走市區線至年底 車前婚照憶舊 白頭月台聚首

【明報專訊】港鐵為慶祝45周年，推出復刻版第一代「白頭列車」，重現「波波扶手」等設計，昨午由觀塘線彩虹站首航至何文田站，即日起至今年底亦會行走多條市區線載客。舊車勾起回憶，有退休港鐵員工當年以白頭列車取景拍婚紗照，知悉舊物重生，帶同婚照追逐首航的「白頭」，回味昔日美好。

復刻版列車昨午2時首航，中午約12時已有大批鐵路迷在彩虹站月台等候，有人高舉自製紙牌、列車模型等，其間不斷倒數及唱歌。昨午1時49分，列車抵達彩虹站3號月台，鐵路迷立刻湧入車廂歡呼；甫啟航，鐵路迷即唱歌慶祝。列車最後於昨午2時18分到達何文田站，鐵路迷隨即下車及拍攝列車駛離一刻。

無錢借花車求婚 公司准車前影婚照

退休約5年、曾任職港鐵車站維修員約39年的林先生是昨日乘客之一，自言湊熱鬧的他其實與白頭列車有故事。他透露1987年無錢借花車求婚，仍想給伴侶驚喜，遂向公司申請與太太在列車車頭前影婚照並獲批，形容公司送了「好好的結婚禮物」。林稱太太昨日未能抽空出席，他對再見白頭列車感開心，而復刻版列車與原版裝置有分別亦屬正常。當年拍婚照圓夢，37年後他再有想法，冀再到車頭前拍照留念；其子現時也在港鐵工作，希望兒子未來也能「繼承」，偕太太在車頭前影婚照。

居於元朗的16歲吳同學昨午約11時已到彩虹站等候。成為鐵路迷約兩年的他於車內不時呼叫「好興奮」，讚車廂「好靚」，惟略嫌擠迫，而最喜歡的舊物是「波波扶手」。

8卡車廂兩主題 《牛仔》角色進駐

今次的白頭由港鐵（前稱地鐵）改裝一列市區線現代化列車（俗稱「M-train」）而成，車頭換上第一代列車紅、白色設計，配以地鐵標誌。車廂分兩大主題，第一、二、七及八卡車廂以「回憶」為題，重現「波波扶手」、經典橙黃色車廂天花等；第三、四、五、六卡則以「連繫」為主題，由本地漫畫家利志達重新演繹七八十年代創作的經典漫畫角色《牛仔》。列車除了載客，明日（周六）上午10時45分至中午12時會停泊彩虹站2號月台，供公眾參觀。復刻版列車會行走至年底前，行車路線及時刻表未有公布。

港鐵行政總裁金澤培昨於揭幕典禮致辭稱，透過復刻版列車，盼市民可回味昔日情懷及集體回憶，感受鐵路服務及設備的進步歷程，港鐵未來會繼續擴展鐵路網絡及提升服務。

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