港投首助科企「出海」 港技術在泰建千充電設施

稱Spark有望躋泰「三大品牌」

港投昨早舉行「智能出行應用場景生態搭建項目」啟動儀式，宣布透過Spark與泰國上市的國有能源公司Bangchak Corporation Public Company Limited（BCP）合作，開展首個大規模試點項目，將香港智能出行技術和實踐經驗拓展至海外市場，完善當地電動車充電網絡。

陳茂波：將資金導向可靠項目

翻查Spark與BCP早前協議，Spark提供的充電站網絡具潛力覆蓋BCP全部2200個加油站。Spark回覆本報稱，充電站會優先涵蓋曼谷、南北走廊的主要城市及泰國東部的人口密集區；亦設於主要高速公路和交通要道的站點，以及有需求的旅遊景點。

財政司長陳茂波形容，港投在項目中發揮重要角色，將資金導向可靠的企業和項目，創造更多應用場景及機會，支持新技術、新業務模式及新領域發展；項目展現香港綠色科技能力，有助強化香港成為國際綠色科技與綠色金融中心的願景和前景，相信未來在綠色轉型及智慧交通等創新領域上，會再有更多機遇和合作。

港投行政總裁陳家齊表示，泰國智能出行具巨大增長潛力，舉例當地電動車滲透率從2020約1.4%提高至2023年約14%、政府計劃2035年起禁售內燃機車輛等，認為港投幫助Spark與BCP接通資源，合作產生的數據亦可進一步促進綠色轉型和綠色金融發展。

Spark行政總裁葉兆康說，泰國電動車市場發展非常蓬勃，但仍處起步階段，香港已落地的科技、人才和經驗可滿足泰國需要；又說現已有3個服務站在當地啟用，Spark除提供充電設施的硬件技術，亦包括軟件、大數據及營運平台等。

泰國駐港總領事Chaturont Chaiyakam稱，泰國一直關注綠色交通產業發展潛力，相信在香港技術及經驗協助下，在綠色轉型上會有許多合作空間，期望日後看到兩地更多綠色合作。