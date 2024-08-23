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錦綉自動駕駛巴 人車貼近即煞 時速一二十公里周一試行 研發方：蒐數據改善

【明報專訊】自動駕駛小巴將在港展開載客測試。兩輛無人駕駛小巴下周一（26日）起於元朗錦綉花園行駛一條長約2.5公里的特設循環線，免費載居民穿梭屋苑，為期約7個月。AI系統控制小巴軚盤及油門自動運行，司機位則有安全駕駛員候命，遇緊急情况可重新握軚或踩腳掣改為人手操作。本報記者昨試搭該小巴，整體車速較人手駕駛慢，每小時10至20公里，前方如有行人或車輛靠近，相比人手操作漸漸減速，自動駕駛小巴會較急煞，客或感顛簸。研發機構稱，自動駕駛是新技術，遇情况即時停車是最安全決定，會蒐集數據改善。

設安全帶感應 熒幕顯示路况

兩輛自動駕駛電動小巴由生產力促進局轄下汽車科技研發中心研發，經兩年籌備，獲政府智慧交通基金約1900萬元資助開發。兩車屬低地台設計，分別載12及8人，後者設輪椅座。小巴車身設15個激光雷達及識別相機等傳感器，偵測周圍車輛、行人、單車和障礙物等路况，AI系統分析數據後自動駕駛小巴。路線沿途3支智慧燈柱亦在小巴運行時蒐集行車數據，巴士總站當值安全主任可在雲端實時監控。小巴座位設安全帶感應器，車廂內有實時報站系統及熒幕顯示前方實時路况。

駕駛員候命 遇事即改人手

小巴系統屬無人駕駛技術第四級別「高度自動駕駛」，即在特定情况和環境下毋須司機人手駕駛，但仍須一名安全駕駛員候命。記者昨試坐小巴所見，該路線設7個站點，全程沒紅綠燈，小巴只在到站時停車，到站後車門自動打開，何時關門由駕駛員按掣決定，如有輪椅客，駕駛員需離開座位到車門前打開斜板。

至於車速及穩定度，觀察所見小巴車速維持每小時平均10至20公里，走畢全程約15分鐘，路面暢順時行車穩定；惟因車速慢，不時被爬頭。小巴轉彎時會減速，有行人或車輛貼近時小巴會急煞，暢順度有待改善。

研發中心行政總裁張梓昌稱，小巴會以雷達偵測與行人或車輛距離，計算按目前車速何時需停車才避免碰撞，原則是保持「兩秒安全距離」，強調自動駕駛車輛「安全是首要任務」，遇突發情况「唔識行不如唔好行」，系統會即時停車，形容屬最安全決定。他承認，目前自動駕駛小巴面對行人或被切線爬頭時較常急停，未必理想，會蒐集數據改善。

小巴由冠忠巴士集團營運，張梓昌稱，營運方已購買第三者責任保險，倘有意外乘客可如常索償，而安全駕駛員法例上會視為司機，如違例須負刑責。

研發方盼未來探討啟德測試

張稱，錦綉花園道路與香港普通路面相似，同時有私家車、單車及行人，相信測試數據有助政府研究在港應用無人駕駛。他透露正與其他屋苑和機構商討合作測試自動車，又稱路面較闊、路况簡單的啟德跑道區適合作另一測試點，盼未來與當局探討。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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