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港聞二

灣區手記：預製菜 ／文：尚東美

【明報專訊】有同事早前因事來到廣州，問最多的就是「什麼東西好吃」。「食在廣州」人所共知，難怪他想趁難得機會，滿足口腹之慾，於是筆者就將想到的美食一一推介。還好大多數推薦都讓他滿意，只有一間頗出名的餐廳出意外。

「難吃！都是預製菜還要那麼難吃。」同事的反應倒令筆者好奇，怎麼吃得出是預製菜而不是即炒的菜？對方也答不出個所以然。預製菜並非什麼新鮮事，簡言之是加熱食物，例如急凍包子、水餃，港人熟悉的波仔都屬預製菜。

內地疫情期間由於外出用饍較高風險，大時大節要下廚弄一圍菜式一家人吃又麻煩，間接增加對預製菜的需求，一些酒樓也在想辦法增加收入，將出品以預製方式加工處理再出售，相得益彰的同時，也讓預製菜無論從品種、技術及市場規模上都有突破。一些城市如肇慶、佛山甚至由政府主導興建預製菜產業基地，視為重要產業培育。

預製菜的理念不壞，除了為少進廚房的年輕人提供更多選擇，也讓一些特產不失風味的同時，開拓更廣闊市場。問題是預製菜本意是在家也能吃到餐廳的滋味，但食肆卻將預製菜當成省錢手段，結果是顧客付即炒的價錢，吃預製菜的味道。有網民就說，一些小店廚房，灶頭沒有，微波爐卻有幾個；筆者還看到有網民怒斥食店「連荷包蛋都用預製」，更教大家分辨說沒有燶邊、蛋黃蛋白很易分離的，就是預製荷包蛋。咦，筆者昨天叫的外賣，荷包蛋好像就是這樣啊。

文：尚東美

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