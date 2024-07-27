潮行GBA：衝浪攀岩一站盡玩

明報記者 司徒聰穎

中洲六元素體驗天地是大灣區首個以「運動體驗，親子陪伴」為定位的綜合商場，聚焦潮流運動，匯聚衝浪、攀岩、卡丁車（小型賽車）等室內運動場地。其中商場一樓的「極爽衝浪館」是廣州首個室內衝浪品牌。走進衝浪教學區，迎面的是呈斜坡狀的大型藍色衝浪池，極速水流濺起白色浪花，小朋友在教練指導下練習衝浪，家長則可在休息區聊天喝咖啡。店長Lavin表示，衝浪對人的核心肌群和平衡能力有要求，新手一般從趴板、跪板、站板3個基礎動作開始。她表示，板類運動都有相通之處，接觸衝浪後再學滑雪等板類運動會更易。

課程方面，目前有1對4（1個教練教導4個學員）的課程，接受單人、雙人及3人報名，其中單人平日價格288元（人民幣，下同）一節，周末338元一節。每節課60分鐘，其中15分鐘教學講解，45分鐘輪流衝浪。店內提供教學用板，學員只需帶泳衣毛巾。如欲進階學習，還有1對2、1對1等課程選擇。

Lavin指出，在白雲區百信廣場還有分店。另外，室內衝浪更符合「城市浪人」的概念，「若去海灘衝浪的話，要去到深圳或者惠州海邊才有適合地方，距離較遠，但是室內的話，學員有時間就可以馬上過來」。此外，室內衝浪較出海安全，更適合小孩或初學者，衝浪池水深只到腳踝，不會游泳也不用怕，衝浪池中間部分是高彈軟墊，後方還有加長緩衝區。此外，水溫控制在人體最舒適的28℃至30℃之間，讓學員不受天氣、季節限制，一年四季都能恆溫衝浪。

除了衝浪，商場還有其他適合小朋友「放電」的地方。二樓的「未來工場遊樂園」有波波池、積木、彈牀等設施，以及有11條洞穴探險路線的「探洞工場」，例如包含恐龍化石等元素的「遠古迷洞路線」、「冰雪世界路線」等，讓小朋友穿梭探險。遊樂園兩小時單人票208元，親子票258元，身高不足1.3米的小孩需成人陪同。

六元素還有間室內外都可攀岩的「超極限攀岩館」，設不同難度的攀岩道。單人全天體驗票為94元，親子全天體驗票為153元。此外，商場一樓還有童裝店、Adidas、Nike等商舖和品牌，四樓有粵菜、烤肉等逾10間不同菜式的餐廳，父母可逛商店等候小朋友，玩完後又可一家大細吃頓飯才走，足消磨一整天。

中洲六元素體驗天地

地址：廣東廣州海珠區新港東路1088號

交通：廣州地鐵琶洲站D出口，步行約9分鐘

營業時間：周一至周四：10:00-21:00，周五至周日：10:00-22:00