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港聞

港聞二

被指證供不符閉路電視 警司非禮案事主：已盡量記得

【明報專訊】沙頭角警區時任指揮官、警司陸振中涉嫌三度在殘廁非禮醉酒女下屬，不足一個月後又襲擊下屬，辯方昨在區院第6天盤問女事主。事主供稱，她阻止被告開車期間曾以身「攝」在車門和車身之間，但忘記當她在副駕試圖拔掉車匙，被告有否打、揑或推她；辯方質疑事主所述與閉路電視片段不符，事主飲泣說：「一定有發生㗎……你淨係攞其中一段嘢就話我。」

稱有擋車門 忘記有否被襲

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，事件涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。X指7月15日在牽晴間停車場內，被告走在前方，她從後追趕，後方為蔡和賴。

X稱腦海曾閃現被告或「做出一啲傷害我嘅事」的想法，但她無多想，一心欲阻止被告駕車，被告愈步近車輛，其危機感愈大。其後被告突然撥開她，她「好快已經跌咗落地，個魂魄都未返嚟」，X感「好愕然」，賴再扶起她。

當X重新站起來，她發現被告已在車旁，隨即登上，X以身阻擋車門關上，被車門夾了多於一次。X形容情况「超混亂」，被告已失去理智。X再進入副駕嘗試拔掉車匙，被告已向前駕駛一段短距離。辯方問拔車匙途中被告有否打、捏、推X，X稱忘記，同意若有發生，會告知錄口供的警員。

辯方再問X有否扣上安全帶，X哭訴「我真係唔記得……你係咁問我詳情，我記得已經盡量記得啦」。辯方指X的說法與閉路電視片段不符，她就事件經過的供述非真話，X飲泣說事件的確發生，「我真係驚㗎」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 普通襲擊 有意圖而導致身體嚴重傷害 襲擊致他人造成身體傷害 危險駕駛 非禮 陸振中 指揮官

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