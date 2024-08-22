為親友應徵者加分 認罪食環主任：聞說不成文規定

指應徵者緊張 「人情分搭夠」

被告李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松否認控罪，其中僅黃仍在職，其餘6人均已退休，案發於2019年7月11日至8月20日期間。控方開案陳辭指食環署當年2月招聘助理小販管理主任，除陳8月開始退休前休假，眾被告均獲派加入遴選委員會。戴焯輝同年7月16日致電認罪被告羅世華，告知他陸續會收到很多名字和資料，建議「做個表」以便紀錄。羅意會到建議是要優待該些考生或給予「人情分」，羅收到應徵者資料、面試日期等後，製作了11份名單。

眾被告傳送或轉寄應徵者資料，例如陳江松向羅說「兩個都是自己友，幫幫忙」；易錦添曾提醒李達釗「明天自己人有更新」。從各被告的通訊紀錄顯示，一名叫黃澤民的人曾轉寄應徵者何頴超的面試通知給李，麻煩李「幫幫手」，李回覆「盡量，嗰日我無份坐，會交帶一吓」；另一名叫鄧偉明的人亦表示自己的親友於「6號見」，問李有否貼士。

開案陳辭續指，食環署任首席小販管理主任梁偉強和食環署前小販管理主任翁奮曾分別向戴發送陳姓和劉姓應徵者的資料，說對方分別是「舊madam的子侄」和「A仔個女」，戴在得知該「A仔個女」的分數後向翁奮表示她很緊張，「人情分搭夠」，戴另表示「真係好彩有人事吖」。

稱有人原遭拒聘 後獲保住

此外，羅曾向戴焯輝詢查問某應徵者表現，戴回覆有人表現不佳，遴選委員會主席「話殺」，但被「Country Boy」保住；鄧永平又告知戴應徵者譚紹聰是「懲教伙記」，並傳送譚的面試時間。易錦添的前同事着易留意一份應徵者的資料，指是「兩個舊同事的仔女」；麥偉忠與總小販管理主任陳偉明討論時，提醒對方叫應徵者準備好，表示「昨日嗰位有準備！但仲欠少少！」、「比（畀）多咗成10分佢」。

眾被告同年8至10月被捕，食環署知悉事件後，於同年11月安排另一次遴選面試。

【案件編號：DCCC 1055/22】