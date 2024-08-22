中三公經社教材 列中共領導為中國社會主義本質特徵

談5次修憲 涵習近平思想

教育局製作的公經社科中三級支援教材分為7份，每份包含教學指引、活動建議及工作紙。在「國家的政治體制和國家參與國際事務」單元教材，簡介學生身為香港居民中的中國公民，「應從小關心國家的人民和事物，關注國情和國家發展」，並附22份工作紙，觸及中央國家機構、中國共產黨、一帶一路等議題。

有工作紙透過《憲法》談「中國共產黨的領導角色」，提到中國共產黨將國家建設成為「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」，又指中共中央領導人在中央國家機構中出任重要職位，舉例習近平同時擔任國家主席及中共中央總書記，「反映中國共產黨的領導角色」。另有選擇題問「中國共產黨領導的正確描述」，要求學生在瀏覽中國共產黨新聞網後作答，答案包括「中國特色社會主義最本質的特徵」、「中國特色社會主義制度的最大優勢」及「實現社會主義現代化的根本保障」。

稱北上學習發展大勢所趨

「國家經濟概况及世界貿易」單元教材談及「為何要認識國家經濟」，稱到內地工作可增見識及競爭力，而港人北上尋找學習和發展機會是「大勢所趨」。當中有工作紙引述「十四五」規劃涉香港的內容，問學生「如何裝備自己迎接這些發展機遇」，參考答案包括「放眼了解大灣區內地城市的文化和發展」等。

此外，教育局昨向全港中小學發通函，要求學校及教師參考局方的學與教資源，透過中國歷史科課堂、國旗下的講話、周會分享、小型書展、展板介紹等，讓學生全面認識「九一八事變」。