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港聞二

跨境造數拘7人 消息：涉偉鴻主席 廉署證監聯手澳門執法 假帳虛構交易涉1.2億

【明報專訊】廉政公署聯同證監會及澳門司警日前採取代號「分界線」的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。該案涉及一家香港上市公司高層，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目，總值約1.2億港元。行動中，廉署與證監會搜查6個地點，廉署拘捕7人，包括該上市公司主席及一名執行董事，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。消息稱，被捕人包括偉鴻集團控股有限公司（3321）主席李錦鴻、執行董事余銘濠。

廉署：主席等人挪款900萬

廉署調查發現，該公司主席及其他人涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾1.13億澳門元（約1.1億港元），相關人物亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司逾900萬港元。上述行為亦涉觸犯《證券及期貨條例》下關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行為，以及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為。

由於案件涉跨境罪行，澳門司警立案調查相關人物在澳門可能干犯的欺詐罪行，日前首次與廉署同步執法，在澳門搜查相關地點及會見有關人物。由於調查繼續，廉署與證監會現階段不會進一步評論。

主收益來自澳門娛樂場

偉鴻集團控股主要在澳門和香港提供裝修、維修及保養服務，大部分收益產生自澳門主要持牌娛樂場博彩營運商，以及業主聘請該集團為總承建商。偉鴻集團2019年4月在香港上市，本周一（19日）下午起停牌，以待刊發內幕消息公告，該股停牌前報0.033元，市值1670萬元。

曾因審計問題停牌近兩年

翻查資料，該集團曾於2022年5月11日起停牌，此前集團時任核數師德勤提出審計問題，建議審核委員會委聘獨立法務會計師事務所調查。聯交所其後要求對審計問題獨立法務調查、採取補救措施等，作為發牌條件。其間德勤辭任核數師，而集團於去年11月罷免財務總監李金鋕，因他拒絕出席有關獨立調查的訪談。集團今年1月19日復牌。

相關字詞﹕偉鴻集團 澳門司警 證監會 廉政公署

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