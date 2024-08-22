職安試作弊 營辦方罰停 考試時討論答案 勞處：涉事學員已DQ

工權會批危害工友安全

勞工處稱，涉事機構開辦的強制基本安全訓練課程（建築工程）早前被發現違反課程批核條件，在考試期間容許學員討論答案，其後仍向學員發出證明書。該處經調查和蒐證，並考慮該公司解釋和申述後，認為性質嚴重，決定暫停認可課程至11月20日，涉事導師亦須暫停授課3個月。

翻查公司註冊處資料，涉事機構去年1月註冊，註冊地址位於沙田。勞工處網站顯示，該機構另獲認可開辦強制基本安全訓練課程（貨櫃處理作業），以及密閉空間安全訓練課程。

勞工處回覆稱，該機構去年5月起開辦平安卡課程，至今簽發約9000張有效平安卡，在該機構被暫停舉辦有關課程前簽發的證書仍有效。該處表示，該機構獲認可開辦貨櫃處理作業的平安卡課程後，從未開辦該課程，故暫不考慮暫停有關課程。

涉事機構負責人向傳媒稱，當時非刻意作弊，兩名涉事學員閱讀能力較差、看不懂題目，遂問旁邊學員；停辦課程約200人受影響，已安排退款。

機構稱學員看不懂題 非刻意作弊

現有124個認可機構舉辦平安卡課程，包括工權會。該會總幹事蕭倩文指出，課程為時7.5小時，涉高空工作、滅火筒等法規，考試須在20題選擇題答對12題或以上，才可獲發3年有效期的證書。她說課程時數已很短，作弊更令作用大打折扣，不可接受，認為勞工處要求涉事機構暫停辦課程是合理，另建議處方查閱該機構其他課程考試錄影，確保沒有作弊。