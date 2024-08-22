涉「微信保險」騙82萬元 15歲少年被捕

訛稱收月費 事主匯款「取消」

54歲男子早前收到自稱通訊軟件客服來電，訛稱事主已申請通訊軟件保險，會從戶口扣取月費。事主否認申請，騙徒聲稱可匯款取消保險自動扣帳，並安排上門處理。事主不虞有詐透露住址，並轉帳82萬元至指定戶口及把信用卡交予對方，其後他與家人商量懷疑受騙報案求助。警方調查後在黃大仙拘捕曾上門的15歲少年，少年涉嫌欺騙取得財產。

另外，新界南總區刑事總部聯同其他警區，周一起一連兩日拘捕23人，各人涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及洗黑錢。

兩日掃詐騙拘23人 最細13歲

當中6人為假冒客服騙案的傀儡戶口持有人，事主損失介乎2100元至107萬元。其餘10男7女為詐騙集團成員，介乎13至60歲，包括存入空頭支票、交收跑腿、涉案電話號碼登記人等，年紀最小為跑腿，各人涉48宗5至8月的網購騙案，涉款110萬元。詐騙集團交易時存入空頭支票，並向事主發送偽造入數紙，以及假扮銀行向事主發送偽造入數短訊。

新界南總區刑事總部警司姚永勸表示，騙徒會致電市民，聲稱為微信及中國移動客戶服務員，前者會聲稱提供百萬保障安全保險計劃，後者會訛稱事主購入電話需扣帳；事主恐防損失誤信騙徒，交出網上銀行帳戶資料或轉帳以「中止合約」。另外，微信早前聲明提醒，「百萬保障」是自動開通、完全免費、不會到期，故不會要求續保。