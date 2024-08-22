明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍隊案官引導陪審：李家田另案縱火難斷本案動機

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年炸彈殺警，案件昨於高院第77天審訊。法官張慧玲續引導陪審團，指屠龍小隊隊長黃振強證供分歧，曾投訴受警察武力對待，但庭上指不知警察是否對他使用過度武力，並以記憶混亂解釋證供出入。被告李家田被指參與暴動縱火，即使接納相關證據，亦不能推斷李就本案有犯罪傾向。

控方指離理大開會後返回

官着陪審思考可能性

張官續總結證供，提及李家田選擇自辯，供稱11月16日參與「行夜山」，其間同案被告張銘裕指示他行開一點，李在整個事件中沒聽到槍聲，亦無人將手槍交給他。翌日，他因身困理大缺席屠龍小隊會議，另有iPad內容顯示李當晚7時身處理大周圍。控方質疑李逃離理大後參與會議，然後再次潛入理大，張官着陪審團考慮庭上播放的新聞片段，思考「有人走出嚟，仲會唔會返入去？」

控方亦質疑李家田在示威遊行中的角色不會只是「行行企企」。張官稱，如果陪審員相信李有衝擊警察、參與暴動縱火等沒被起訴的行為，可考慮為本案事件背景，但不可推斷李就本案有犯罪傾向；如不相信李參與暴動等，則視為與本案無關的事及毋須考慮。

張官表示，12月8日黃振強在安全屋被警員拘捕。黃被捕後曾向投訴警察課投訴，指控警員拘捕時用棍毆打他，並記得施襲的一名警員名叫戴明德；惟黃在庭上供稱不知警方對他施行的武力是否越界，並指自願向警方提供手機密碼及參與錄影會面。

張官稱，黃振強錄影會面所說與庭上證供分歧，包括錄影會面聲稱12‧8行動後吳智鴻會給予逾100萬元、想吳繼續提供金錢援助才配合吳行動，以及吳負責使用槍械及炸彈而他不知情。黃庭上解釋以上分歧，稱錄影會面時狀態不佳且記憶混亂，故忘記為何在錄影會面有以上說法。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

巡遊雨中迎 未澆歡呼聲 15港將巴士揮旗謝打氣
巡遊雨中迎 未澆歡呼聲 15港將巴士揮旗謝打氣
蔡俊彥：需自費出賽隊友 三餐體院「年薪」剩3萬
蔡俊彥：需自費出賽隊友 三餐體院「年薪」剩3萬
林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽
林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽
駐港領事灣區公幹 須提早10工作天申請
駐港領事灣區公幹 須提早10工作天申請
曾宣誓拒辭職 公僕申居台被駁回 事主稱僅負責房屋工程 台法院指「效忠港府」構安全風險
曾宣誓拒辭職 公僕申居台被駁回 事主稱僅負責房屋工程 台法院指「效忠港府」構安全風險
港人移台少2021年四成 移民公司轉攻內地移港
港人移台少2021年四成 移民公司轉攻內地移港
6輕食售賣機 灣仔朝7晚11試業
6輕食售賣機 灣仔朝7晚11試業
美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心
美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心
跨境造數拘7人 消息：涉偉鴻主席 廉署證監聯手澳門執法 假帳虛構交易涉1.2億
跨境造數拘7人 消息：涉偉鴻主席 廉署證監聯手澳門執法 假帳虛構交易涉1.2億
中三公經社教材 列中共領導為中國社會主義本質特徵
中三公經社教材 列中共領導為中國社會主義本質特徵
促學生設親密界限 承諾抵禦色情
促學生設親密界限 承諾抵禦色情
為親友應徵者加分 認罪食環主任：聞說不成文規定
為親友應徵者加分 認罪食環主任：聞說不成文規定
被指證供不符閉路電視 警司非禮案事主：已盡量記得
被指證供不符閉路電視 警司非禮案事主：已盡量記得
政府指有風險 西貢石堤擬斬94樹 樹藝師指岸邊樹可擋風暴 土拓署指影響海堤結構
政府指有風險 西貢石堤擬斬94樹 樹藝師指岸邊樹可擋風暴 土拓署指影響海堤結構
退休漢發帖「點樣殺林鄭」稱玩笑 官關注未控煽惑謀殺
退休漢發帖「點樣殺林鄭」稱玩笑 官關注未控煽惑謀殺
涉「微信保險」騙82萬元 15歲少年被捕
涉「微信保險」騙82萬元 15歲少年被捕
蔡天鳳案遊艇職員涉助潛逃 兩換大狀申押後 官指不理想
蔡天鳳案遊艇職員涉助潛逃 兩換大狀申押後 官指不理想
職安試作弊 營辦方罰停 考試時討論答案 勞處：涉事學員已DQ
職安試作弊 營辦方罰停 考試時討論答案 勞處：涉事學員已DQ
首揭夾公仔店售冒牌香水 海關打假拘8人
首揭夾公仔店售冒牌香水 海關打假拘8人
豪宅劫案疑犯妻控處理贓物
豪宅劫案疑犯妻控處理贓物
六旬婦村屋昏迷不治 重案跟進
六旬婦村屋昏迷不治 重案跟進
活在灣區：北上報運動訓練班價錢「親民」
活在灣區：北上報運動訓練班價錢「親民」
【Emily】開篷吹亂髮 眾將梳又紮 霍會長即席變番all back搶fo
【Emily】開篷吹亂髮 眾將梳又紮 霍會長即席變番all back搶fo
【Emily】大頭蝦記錯返港時間 蝦皮獲老竇批准下年再參賽
【Emily】大頭蝦記錯返港時間 蝦皮獲老竇批准下年再參賽
【Emily】故宮館「中華溯源展」 史前龍形玉器有得睇
【Emily】故宮館「中華溯源展」 史前龍形玉器有得睇
【Emily】醫局大馬招聘護士 話反應正面
【Emily】醫局大馬招聘護士 話反應正面
【Emily】宣講團下周訪港 會展講三中精神
【Emily】宣講團下周訪港 會展講三中精神