屠龍隊案官引導陪審：李家田另案縱火難斷本案動機

控方指離理大開會後返回

官着陪審思考可能性

張官續總結證供，提及李家田選擇自辯，供稱11月16日參與「行夜山」，其間同案被告張銘裕指示他行開一點，李在整個事件中沒聽到槍聲，亦無人將手槍交給他。翌日，他因身困理大缺席屠龍小隊會議，另有iPad內容顯示李當晚7時身處理大周圍。控方質疑李逃離理大後參與會議，然後再次潛入理大，張官着陪審團考慮庭上播放的新聞片段，思考「有人走出嚟，仲會唔會返入去？」

控方亦質疑李家田在示威遊行中的角色不會只是「行行企企」。張官稱，如果陪審員相信李有衝擊警察、參與暴動縱火等沒被起訴的行為，可考慮為本案事件背景，但不可推斷李就本案有犯罪傾向；如不相信李參與暴動等，則視為與本案無關的事及毋須考慮。

張官表示，12月8日黃振強在安全屋被警員拘捕。黃被捕後曾向投訴警察課投訴，指控警員拘捕時用棍毆打他，並記得施襲的一名警員名叫戴明德；惟黃在庭上供稱不知警方對他施行的武力是否越界，並指自願向警方提供手機密碼及參與錄影會面。

張官稱，黃振強錄影會面所說與庭上證供分歧，包括錄影會面聲稱12‧8行動後吳智鴻會給予逾100萬元、想吳繼續提供金錢援助才配合吳行動，以及吳負責使用槍械及炸彈而他不知情。黃庭上解釋以上分歧，稱錄影會面時狀態不佳且記憶混亂，故忘記為何在錄影會面有以上說法。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）