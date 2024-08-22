退休漢發帖「點樣殺林鄭」稱玩笑 官關注未控煽惑謀殺

審訊期間，法官陳廣池一度關注被告警誡供辭「嚴格嚟計𠵱個係謀殺嚟」，詢問控方為何不控告被告「煽惑他人謀殺」，控方表示曾考慮以相關罪行提告，經多方考慮下決定維持原來控罪。

現年63歲被告潘德恕報稱退休，被控2020年2月4日非法煽惑其他不知名人士非法及惡意地導致時任行政長官林鄭月娥身體受嚴重傷害。

留言提及槍械子彈美男計

控方開案陳辭時指出，被告案發時是名為「Dovetree DS Pun」的fb帳戶唯一管理人，2020年2月4日發布標題「真係認真諗下 點樣殺死林鄭」帖文，18名朋友及被告共43個回覆，以及16名朋友按 「讚好」、「勁正」等心情回應 。其中被告留言及回覆佔14次，包括「收埋佢身邊人」、「G4 popo，assitants，點都有啲」、「收賣波叔，約出嚟見吓面」、「波叔可能都想佢屎」、「家陣起碼都用槍炮，幫手籌一支曲尺一支來福各50飛子彈」、「頸下癱瘓方可制止佢作惡，隊冧佢方便啲」及指某朋友「你咁型仔，可以埋身𢭃下佢」，以「美男計」接觸林鄭月娥。

2022年4月20日，警方接獲一名為「@Sam Chan」的fb帳戶人報案，遂展開調查，7日後上門拘捕被告。被告警誡下稱，他當時不滿意林鄭月娥處理疫情和反修例事件，所以在fb留言，願意刪除有關留言。

被告指認真看待者「傻㗎」

同日稍後，被告在警誡及錄影會面下續說，因他對「林鄭」管治不滿，說話較「刻毒」，但多次強調發布涉案帖文出發點是相信香港有言論自由，只是為了「同啲朋友開玩笑、吹下水」及減低怨氣，本無使用暴力的意圖及策劃犯罪行為，形容自己「何德何能」，亦不認為朋友瀏覽後會就「殺死林鄭」付諸行動，「如果有人睇完𠵱個帖文認為我係認真，佢就係傻㗎囉」。

【案件編號：DCCC 1017/22】

（反修例風暴）