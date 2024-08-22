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政府指有風險 西貢石堤擬斬94樹 樹藝師指岸邊樹可擋風暴 土拓署指影響海堤結構

【明報專訊】西貢碼頭一帶海濱長廊對開約600米長的石堤生長了逾90棵大樹，政府擬以樹木有潛在風險為由，移除沿岸94棵樹，惹來該區居民反對。有樹藝師質疑是否所有樹均有潛在風險，又稱岸邊樹木遇風暴時可緩衝，若無即時危險毋須急於移除。土拓署昨晚回覆稱，該批樹會對海堤結構和公眾安全構成風險，初步擬移除，但會考慮樹况和持份者意見再擬定方案。

土拓署：區議會無反對

土拓署回覆稱，西貢海濱海堤共有120棵野生樹木，由該署負責修繕；據初步評估這些樹木未有構成即時危險，但會對海堤結構和公眾安全構成風險。該署稱理解市民對樹木關注，已於6月至7月期間就移除樹木初步諮詢西貢區議會及相關鄉事委員會意見，無收到反對意見。

地區組織「貢想」上周六於社交媒體發文指西貢碼頭海濱長廊數十棵樹分別被掛上T1至T94編號牌，並掛上土拓署的移除樹木計劃告示；帖文指該批樹存在多年，2018年超強颱風山竹襲港，大樹仍牢牢守護海濱長廊。該組織前日再發文，稱有居民獲民政處回覆，得悉土拓署現階段無意移除樹木，但該組織認為未能釋疑。

本報記者昨到場在WM酒店對出一帶觀察，可見海牆外生長於石堤上的94棵樹都掛上告示，寫上「因應潛在風險，樹木移除計劃正在進行」，並印有工程合約編號CV/2023/07。樹幹繫上紅白色警告膠帶，但樹身範圍未被圍封，大部分樹樹冠茂盛，部分樹幹有裂痕，但未見有樹木需安裝纜索或支撐物。

市民蔡先生稱，他在西貢玩直立板四五年，認為海牆外的樹可遮擋海浪，並為海濱散步的居民遮蔭，不解為何移除，又認為政府應該醫治病樹而非移除。市民嚴先生說常在海邊散步，印象中未遇過塌樹，樹木亦不似有問題，若90多棵樹全砍掉非常可惜。

樹藝師憂無限擴大風險概念

本身是樹藝師的地球之友董事王卓粵稱，數月前曾到場觀察，相信是自然生長的樹，正常應不會有太大風險。他質疑是否所有樹均有潛在風險，認為若管理樹木部門將風險「概念」無限擴大，恐會有更多樹受影響。王稱，海旁自然生長的樹有緩衝功能，暴風時稍為抵禦風暴或大浪，建議可先做風險評估，若沒即時危險實毋須急於移除。

同編號工程獲3562萬撥款

翻查去年12月財經事務及庫務局提交立法會文件，去年第三季批出的主要基本工程計劃合約中，包括土拓署一項環境美化工程定期合約，核准預算費用3562萬元（整體撥款），而該合約的編號與西貢海濱樹木告示牌顯示的合約編號相同。

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