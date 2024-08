美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心

美商會表示,有外國商界的憂慮「是在香港的『兩制』而非『一國』」(doubts are on Hong Kong’s “Two Systems”, not on “One Country”),認為港府未有強調本港與內地「兩制」之別,冀當局實際行動保障香港法治、維持友善的營商規則、提升管治透明度等。對於23條立法及國安法已經實施,美商會認為是時候將焦點移離國安,建議政府提供清晰指引,闡述如何詮釋及應用國安法律,保證執法嚴謹且符合司法獨立原則,讓商界安心。

指禁《榮光》削自由信心 勿限資訊流通

上訴庭今年5月批准政府申請,就《願榮光歸香港》批出臨時禁制令。美商會稱事件損害香港國際形象,削弱商界對本港資訊自由流通及網絡自由的信心,促請政府不要限制本地資訊流通。美商會又認為,維護國安不應成為發展創科及經濟的絆腳石,冀政府取得平衡,建議當局與立法會議員出訪歐美並接觸當地科技界,重建投資者信心,並為香港發掘新機遇。美商會亦支持香港採取措施維持國際商業中心的角色。