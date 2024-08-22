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港聞

港聞二

美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心

【明報專訊】特首李家超10月將發表《施政報告》，香港美國商會提交意見書，認為隨23條立法通過，政府應「淡化國安言辭（Toning down the National Security rhetoric）」，本港是時候移開焦點、別再側重國安。美商會又建議政府及立法會出訪歐美，重建投資者信心。

美商會表示，有外國商界的憂慮「是在香港的『兩制』而非『一國』」（doubts are on Hong Kong’s “Two Systems”, not on “One Country”），認為港府未有強調本港與內地「兩制」之別，冀當局實際行動保障香港法治、維持友善的營商規則、提升管治透明度等。對於23條立法及國安法已經實施，美商會認為是時候將焦點移離國安，建議政府提供清晰指引，闡述如何詮釋及應用國安法律，保證執法嚴謹且符合司法獨立原則，讓商界安心。

指禁《榮光》削自由信心 勿限資訊流通

上訴庭今年5月批准政府申請，就《願榮光歸香港》批出臨時禁制令。美商會稱事件損害香港國際形象，削弱商界對本港資訊自由流通及網絡自由的信心，促請政府不要限制本地資訊流通。美商會又認為，維護國安不應成為發展創科及經濟的絆腳石，冀政府取得平衡，建議當局與立法會議員出訪歐美並接觸當地科技界，重建投資者信心，並為香港發掘新機遇。美商會亦支持香港採取措施維持國際商業中心的角色。

相關字詞﹕施政報告 美商會 國安法

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