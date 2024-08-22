6輕食售賣機 灣仔朝7晚11試業

售價18至35元 附近餐廳指位置偏僻

售賣點位於灣仔「水上運動及康樂主題區」，鄰近港鐵「烏蠅頭」退役列車，試業期間每日朝七晚十一服務，發展局將檢視人流、銷情、會否有人長時間逗留等，再決定何時正式投入服務。售賣機飲品及食物售價介乎18至35元，暫接受Visa信用卡、Apple Pay、支付寶等電子付款，料第四季增設八達通付款功能。

發展局回覆本報稱，每部售賣機可利用應用程式遠程實時監測運作、機器狀態和原料分量等，每日會安排清潔及檢查，確保運作正常及材料充足。

廣洲旅客戢先生昨以支付寶為8歲的妹妹買爆谷，他留意到附近較少食肆，稱該類售賣機方便新奇，在廣州較罕見，付款亦方便。

附近餐廳Harbour Fun Restaurant & Bar開業約一年，亦有賣雪糕及樽裝飲品。餐廳經理馬先生慨嘆人流較開張初期少約兩成，料與港人北上有關，售賣機對其生意影響則有待觀察，認為兩者定位不一，售賣機賣零食為主。他提及，餐廳及售賣機位置較偏僻，附近泊車位不足，冀增加泊車位，可能有助帶動人流。