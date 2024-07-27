曾宣誓拒辭職 公僕申居台被駁回 事主稱僅負責房屋工程 台法院指「效忠港府」構安全風險

根據判辭，事主為負責公營房屋地盤工程的公務員，配偶持有台籍。他2022年向台灣申請「依親居留」，當地內政部會同國安局及陸委會以「有危害『國家』利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」為由拒批。事主不服上訴，認為其職責與軍事、黨務、國安無關，今年6月被台北高等行政法院駁回。

當地法庭裁定，若申請居留者因為是香港公務員，衍生危害「國家」利益、公共安全及秩序的事，包括「宣誓或簽署聲明擁護香港《基本法》、效忠香港政府且未離職」，台灣當局有權拒批居留申請。判決亦提及，台灣的移民署曾要求事主辭任以換取居留，「且須檢附離職證明，始得核發居留證正本」，但事主「清楚表明未來不會辭去現職」。

事主：被迫簽效忠聲明 判辭：顯無拒絕能力

判辭引述事主表示，所有公務員是「被迫要簽署」效忠聲明，他對港府「無任意拒絕能力」，若批淮他移居，「形同人在台灣地區為香港政府異地辦公」，有侵害台灣「主權」之嫌。法庭認為，事主作為公務員「不得不擁護支持中國共產黨的各種作為」，與非公務員相比，有較大可能為中共從事內部滲透或情報工作。

台灣2020年修訂《港澳居留許可辦法》，港人申請居留或定居須經當地的移民署、國安局及陸委會跨部門審查。《辦法》列明拒批條件，包括「有危害『國家』利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」、「涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣」、「原為大陸地區人民」等。

移民公司：倘任AO或紀律部隊 退休也難批

移民公司負責人張湘玲表示，基於政治因素，台灣當局早於2021年收緊港人移居申請，但以往甚少「白紙黑字」表明本港公務員移居當地會造成安全風險，認為今次裁決屬政治姿態。她說，一般而言退休公務員若職級較低、以家庭團聚為由申請移居台灣，成功機會較大，現職公務員申請通常不會獲批。她又說，如果曾任職政務職系（AO）等高級職位或加入紀律部隊，即使已退休也難以移居台灣。

工會：港公務員政治中立 裁決過辣

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，一直聽聞公務員因為須宣誓難以移居台灣，今次裁決證明是「鐵一般事實」，稱投考公務員的人要先考慮清楚。梁認為裁決「辣過頭」，強調本港公務員遵守政治中立原則，絕少參與政治。他不擔心裁決影響公務員能否入境台灣，認為當地並非「極權」地方，相信旅行等活動無問題。

全國政協李大壯表示，暫未了解今次案件詳情，他認為台灣近年謹慎審批港人移居申請，或有很多原因，不一定與政治有關，例如涉及當地福利資源問題，又或部分人填寫申請程序時不夠妥當。