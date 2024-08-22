駐港領事灣區公幹 須提早10工作天申請

近期中方組織參訪灣區 有外交官稱新規相違

目前多數外國駐港領事館均同時負責對澳門事務，少數例外是葡萄牙以駐澳領事館負責對港事務，菲律賓則分別有駐港及駐澳領事館。本報翻查澳門政府總部事務局的澳門特區領事團名單，63個總領事館的領區包括澳門、或可在澳門執行領事職務，大部分均是駐港總領事館，美領館、歐盟駐港澳辦事處也在列。

據悉，中方本月以外交函件通知外國駐港領事館，稱根據《維也納領事關係公約》及中方實踐，駐港領事官員若特殊情况下需在大灣區內跨區執行職務，應提前徵得中方同意。

根據中方函件，有需要的領事館官員應最少提前10個工作天向廣東省外事辦或外交部駐澳特派員公署請求，說明跨區執行職務原因、人員、時間、擬訪問地點、接觸部門等，並抄送外交部駐港公署。本報昨向公署查詢，正待回覆。

翻查資料，美國方面曾稱，中方要求美國駐港澳總領事館官員到澳門前要申請簽證，過程最少需5至7日，即使緊急事件也不例外。

美國駐港澳總領事館稱仍在研究今次新要求，英國駐港澳總領事館說暫不評論。