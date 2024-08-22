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林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽

【明報專訊】粵港澳明年將舉辦全運會，全國政協委員林大輝昨提交提案，建議中央成立「大灣區體育發展局」，專業化制定大灣區體育運動發展政策，統籌和推動大灣區體育發展，配合和支持國家「體育強國」的建設目標。他又建議成立「大灣區足球和籃球協會」，舉辦職業聯賽，帶動兩種運動在大灣區有系統地發展，善用相關運動項目，推動旅遊、零售及展覽等產業發展，並打造更多本土運動品牌，培養更多本土運動人員。

曾任體院主席的林大輝，昨以「融入大灣區發展　善用運動軟實力」為題，在《人民政協報》提交提案。港隊在今屆巴黎奧運奪兩金兩銅佳績，林大輝認為本港體育發展「動能正盛」，特區政府應掌握機遇，乘勢加強推動體育發展，善用體育軟實力做到「團結社會、凝聚民心、發展經濟」效果。

本港運動員資源不足的處境，近日引起廣泛關注。林大輝建議優化本港精英運動員培訓系統，改善全港地區體育場所設施和設備，以及提升對全港學校體育發展的支持，讓菁英和群眾體育運動能進一步發展，培養更多人才。

籲各市輪流辦校運會 機構定期合作

他又建議，大灣區各城市輪流舉辦大灣區校際運動會及體育節，促進區內體育融合發展；而本港各體育總會與內地各省市、特別大灣區城市的體育組織或機構，亦可長期和定期的合作與交流，提升體育運動水平和增進雙方情誼。

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