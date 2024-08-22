林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽

曾任體院主席的林大輝，昨以「融入大灣區發展 善用運動軟實力」為題，在《人民政協報》提交提案。港隊在今屆巴黎奧運奪兩金兩銅佳績，林大輝認為本港體育發展「動能正盛」，特區政府應掌握機遇，乘勢加強推動體育發展，善用體育軟實力做到「團結社會、凝聚民心、發展經濟」效果。

本港運動員資源不足的處境，近日引起廣泛關注。林大輝建議優化本港精英運動員培訓系統，改善全港地區體育場所設施和設備，以及提升對全港學校體育發展的支持，讓菁英和群眾體育運動能進一步發展，培養更多人才。

籲各市輪流辦校運會 機構定期合作

他又建議，大灣區各城市輪流舉辦大灣區校際運動會及體育節，促進區內體育融合發展；而本港各體育總會與內地各省市、特別大灣區城市的體育組織或機構，亦可長期和定期的合作與交流，提升體育運動水平和增進雙方情誼。