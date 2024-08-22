明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

蔡俊彥：需自費出賽隊友 三餐體院「年薪」剩3萬

【明報專訊】香港全職運動員待遇繼續受關注，花劍代表蔡俊彥前日（20日）在社交平台Threads詳列「成年隊」隊友近一年離港參賽開支，包括自行支付5晚酒店、機票、飲食和比賽報名費，6次比賽花逾5萬元，扣除全年約8.5萬元收入後，「一年零用錢」剩約3萬元。不過蔡俊彥昨午已清空Threads所有帖文。體育學院長蔡玉坤昨稱，期望今年底或明年初完成運動員的資助機制檢討，明年4月1日起生效。

盼關注非「前4」者待遇 翌日帖文清空

蔡俊彥於帖文先以7130元資助（「成年隊」運動員「月薪」）計算出「年薪」為8.556萬元，其後列舉去年11月至今年5月6項國際賽事參賽開支，包括每次出外比賽機票、5晚酒店住宿、膳食及報名費，合共5.53萬元（見表）。除出外比賽，他列出「食宿」費為0元，「唔出街搵朋友食飯，三餐喺體院食」，將收入減去支出得出「一年零用錢」為3.026萬元，每月2522元。

蔡俊彥提及，一般在香港排名前4的運動員會獲資助，5至12名者則需自費，運動員可留港不外出參賽，「但這樣當運動員便沒意思了」。他昨早再發文稱開支明細非其本人，「只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情况，希望他們能得到更好的待遇」。蔡的Threads所有帖文昨午突然清空，本報曾向他查詢因由，未獲回覆。

何瑋桁稱情况屬實 現漸多資源參賽

重劍代表何瑋桁昨出席返港歡迎儀式後接受傳媒訪問時，確認蔡提及的情况屬實，稱現在運動員已有愈來愈多資源出外比賽，但如有更多資助會更好。至於前4運動員才會資助，他形容有關做法是一種動力，令選手爭取更高排名及更好資源。

體院盼資助檢討4月生效 增額否「太早下結論」

同場的蔡玉坤稱會從闊度和深度檢討整個資助機制，包括資助金額和配對條件等；至於會否提高資助金額，蔡玉坤稱不希望先入為主、太早下結論，強調會透明地認真檢視機制。

上 / 下一篇新聞

巡遊雨中迎 未澆歡呼聲 15港將巴士揮旗謝打氣
巡遊雨中迎 未澆歡呼聲 15港將巴士揮旗謝打氣
林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽
林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽
駐港領事灣區公幹 須提早10工作天申請
駐港領事灣區公幹 須提早10工作天申請
曾宣誓拒辭職 公僕申居台被駁回 事主稱僅負責房屋工程 台法院指「效忠港府」構安全風險
曾宣誓拒辭職 公僕申居台被駁回 事主稱僅負責房屋工程 台法院指「效忠港府」構安全風險
港人移台少2021年四成 移民公司轉攻內地移港
港人移台少2021年四成 移民公司轉攻內地移港
6輕食售賣機 灣仔朝7晚11試業
6輕食售賣機 灣仔朝7晚11試業
美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心
美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心
跨境造數拘7人 消息：涉偉鴻主席 廉署證監聯手澳門執法 假帳虛構交易涉1.2億
跨境造數拘7人 消息：涉偉鴻主席 廉署證監聯手澳門執法 假帳虛構交易涉1.2億
中三公經社教材 列中共領導為中國社會主義本質特徵
中三公經社教材 列中共領導為中國社會主義本質特徵
促學生設親密界限 承諾抵禦色情
促學生設親密界限 承諾抵禦色情
為親友應徵者加分 認罪食環主任：聞說不成文規定
為親友應徵者加分 認罪食環主任：聞說不成文規定
被指證供不符閉路電視 警司非禮案事主：已盡量記得
被指證供不符閉路電視 警司非禮案事主：已盡量記得
政府指有風險 西貢石堤擬斬94樹 樹藝師指岸邊樹可擋風暴 土拓署指影響海堤結構
政府指有風險 西貢石堤擬斬94樹 樹藝師指岸邊樹可擋風暴 土拓署指影響海堤結構
退休漢發帖「點樣殺林鄭」稱玩笑 官關注未控煽惑謀殺
退休漢發帖「點樣殺林鄭」稱玩笑 官關注未控煽惑謀殺
屠龍隊案官引導陪審：李家田另案縱火難斷本案動機
屠龍隊案官引導陪審：李家田另案縱火難斷本案動機
涉「微信保險」騙82萬元 15歲少年被捕
涉「微信保險」騙82萬元 15歲少年被捕
蔡天鳳案遊艇職員涉助潛逃 兩換大狀申押後 官指不理想
蔡天鳳案遊艇職員涉助潛逃 兩換大狀申押後 官指不理想
職安試作弊 營辦方罰停 考試時討論答案 勞處：涉事學員已DQ
職安試作弊 營辦方罰停 考試時討論答案 勞處：涉事學員已DQ
首揭夾公仔店售冒牌香水 海關打假拘8人
首揭夾公仔店售冒牌香水 海關打假拘8人
豪宅劫案疑犯妻控處理贓物
豪宅劫案疑犯妻控處理贓物
六旬婦村屋昏迷不治 重案跟進
六旬婦村屋昏迷不治 重案跟進
活在灣區：北上報運動訓練班價錢「親民」
活在灣區：北上報運動訓練班價錢「親民」
【Emily】開篷吹亂髮 眾將梳又紮 霍會長即席變番all back搶fo
【Emily】開篷吹亂髮 眾將梳又紮 霍會長即席變番all back搶fo
【Emily】大頭蝦記錯返港時間 蝦皮獲老竇批准下年再參賽
【Emily】大頭蝦記錯返港時間 蝦皮獲老竇批准下年再參賽
【Emily】故宮館「中華溯源展」 史前龍形玉器有得睇
【Emily】故宮館「中華溯源展」 史前龍形玉器有得睇
【Emily】醫局大馬招聘護士 話反應正面
【Emily】醫局大馬招聘護士 話反應正面
【Emily】宣講團下周訪港 會展講三中精神
【Emily】宣講團下周訪港 會展講三中精神