蔡俊彥：需自費出賽隊友 三餐體院「年薪」剩3萬

盼關注非「前4」者待遇 翌日帖文清空

蔡俊彥於帖文先以7130元資助（「成年隊」運動員「月薪」）計算出「年薪」為8.556萬元，其後列舉去年11月至今年5月6項國際賽事參賽開支，包括每次出外比賽機票、5晚酒店住宿、膳食及報名費，合共5.53萬元（見表）。除出外比賽，他列出「食宿」費為0元，「唔出街搵朋友食飯，三餐喺體院食」，將收入減去支出得出「一年零用錢」為3.026萬元，每月2522元。

蔡俊彥提及，一般在香港排名前4的運動員會獲資助，5至12名者則需自費，運動員可留港不外出參賽，「但這樣當運動員便沒意思了」。他昨早再發文稱開支明細非其本人，「只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情况，希望他們能得到更好的待遇」。蔡的Threads所有帖文昨午突然清空，本報曾向他查詢因由，未獲回覆。

何瑋桁稱情况屬實 現漸多資源參賽

重劍代表何瑋桁昨出席返港歡迎儀式後接受傳媒訪問時，確認蔡提及的情况屬實，稱現在運動員已有愈來愈多資源出外比賽，但如有更多資助會更好。至於前4運動員才會資助，他形容有關做法是一種動力，令選手爭取更高排名及更好資源。

體院盼資助檢討4月生效 增額否「太早下結論」

同場的蔡玉坤稱會從闊度和深度檢討整個資助機制，包括資助金額和配對條件等；至於會否提高資助金額，蔡玉坤稱不希望先入為主、太早下結論，強調會透明地認真檢視機制。