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巡遊雨中迎 未澆歡呼聲 15港將巴士揮旗謝打氣

【明報專訊】港隊35名運動員出戰今屆巴黎奧運取得兩金兩銅佳績，政府與港協暨奧委會昨舉行巴士巡遊及運動員返港歡迎儀式，有15名運動員出席巴士巡遊。本港昨早持續細雨，無阻市民熱情，巡遊路線沿途不斷有市民揮手感謝運動員，有人更高叫「何詩蓓I love you」。港隊中午抵達政總外，運動員紛與市民合照簽名。男子重劍代表何瑋桁於交流活動後說，「多謝香港市民」沿途打氣，對整個流程「好開心、好特別、幾難忘」。

出席巴士巡遊的15名運動員包括女子重劍金牌得主江旻憓；獲兩枚銅牌的飛魚何詩蓓，與泳隊隊友歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳及張心悅；乒乓球黃鎮廷、杜凱琹及吳詠琳；帆船貝俊龍；重劍何瑋桁；單車李思穎及劉允祐；跆拳道盧蔚豐；柔道王嘉莉。衛冕男子花劍的張家朗則身處海外未有出席。

運動員與教練及代表團其他成員，昨早約10時15分乘坐兩輛掛有「健兒凱旋歸港　我們深以為傲」橫額的開篷巴士從體育學院出發。首站於港鐵大圍站外短暫停留，兩旁行人路擠滿市民，車隊抵達時市民歡呼並拍攝，運動員則揮區旗及揮手致意。

遊客笑稱江何「真人更靚」 憾短停尖沙嘴

車隊約10時50分駛至彌敦道，街道兩旁有商店職員及市民揮手迎接，及後約11時駛至尖沙嘴鐘樓外，現場近200人冒雨等候，有人向運動員揮手、有人以普通話高喊「中國香港運動員加油」，車隊停留約5分鐘便駛離。專程從深圳來港的徐先生最想見到江旻憓及何詩蓓，稱兩人「人又漂亮、運動優秀」，笑言「真人更漂亮一點」；他稱見到金牌得主感到很興奮，惟車隊停留太短，又認為安排運動員發言會更好。

車隊過海後在中環碼頭短暫停留，再駛往立法會大樓，多名議員迎接。各運動員近中午時分到達添馬公園並步往立法會大樓餐廳與學生交流，途中何詩蓓主動停步為市民簽名，高舉寫上「Siobhan」標語的小朋友Alice，獲何簽名及由何親自舉機自拍，Alice說開心興奮，自言有看何詩蓓所有比賽。來自官立嘉道理爵士中學（西九龍）的Muhammad Balach與運動員交流後透露，何瑋桁分享了傷患經歷，他認為運動員的分享可啟發及激勵他進步，慶幸有此機會。

李：續不遺餘力推體育 霍震霆：正籌分享會

特首李家超先後在禮賓府宴請代表團成員及出席政總的歡迎儀式，他致辭讚揚港隊運動員向全球展示港人「拼搏進取、遇強愈強」的香港精神，強調會繼續不遺餘力培訓本地體育人才，推動香港體育發展，包括完善規劃、發展和優化體育設施。港協暨奧委會會長霍震霆說，運動員的努力值得肯定，期望市民的支持非數年一次而是不間斷，正積極籌備分享會等不同活動，冀運動員故事可啟發更多人，為社會注入正能量。

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