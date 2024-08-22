明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：北上報運動訓練班價錢「親民」

【明報專訊】2024年巴黎奧運閉幕，國家隊和香港運動員在多個項目都取得了出色成績，為國爭光。這次奧運向世人展現了運動的魅力，不僅在於奪金創佳績，更在於運動員身上體現的紀律、團隊合作精神和堅韌不拔的意志。許多家長看到了運動帶來的正面效果，都會希望子女也能養成恆常鍛煉的習慣，不僅能增強體魄，還能培養紀律和團隊精神。周末北上一家大小除了品嘗美食，家長們也可以趁這個機會，為子女安排一些專業的運動訓練活動。

明報記者 龍彩霞

北上報讀運動課程，收費也相當「親民」，如乒乓球班每課費用只需9.9元（人民幣，下同）（見表），大大降低了家長的經濟負擔。家長可以根據孩子的興趣愛好和身體素質，選擇合適課程，讓孩子在遊戲中學習，在運動中成長。

大灣區被港人盯上的不只是商場購物或品嘗美食，隨着區域的不斷發展，一個新的現象出現了：香港的孩子們開始北上到大灣區參加運動訓練，並追求更專業的培訓系統。大多數的體育項目，如籃球、足球和排球等，都是團體活動，學生很少參加一對一的輔導，除非他們已經達到一個非常高的水平，否則無必要參加一對一的私人課程。

場地選擇較港豐富

至於在較個人化的運動，如網球、滑冰、高爾夫球或滑板，由於香港自身條件限制，滑板場地不多，深圳或廣州場地就比較大和多，加上交通方便，如果子女有興趣，可以尋求私人指導。其中滑板項目在上屆東京奧運首次列為正式項目，今屆繼續保留項目，今屆巴黎奧運滑板賽事十分精彩，有46歲、51歲大叔級滑板高手參賽，也有年輕陽光男孩角逐。當中，23歲巴西滑板選手Augusto Akio吸引了大眾的眼球。

有球會教練談及內地與本港訓練的分別時稱，深圳球館的內地教練通常會較主動和遷就客戶，客戶想練就給練，即使子女是不定期的練習，教練也會盡量為他們度身訂做訓練計劃。相比之下，香港球會的教練由於要考慮球隊整體比賽成績，在接納新成員時會根據他們的水平為其量身定制長期訓練計劃，以助其成長並為球隊效力，本港球會教練有較高的權威，學員須服從他們的指導。

教練基本功紮實 更願收新學員

相比之下，內地教練更比較容易接納新學員，不需要嚴格的選拔程序。其次，內地教練會主動一對一地指導學員，這對於技術水準較高的學員來說尤其有利。由於內地教練普遍自身基本功紮實，學員在指導下能夠更快地提升水平。相比之下，香港球會由於教練需要兼顧多名學員，只能間中對個別技巧作出指導，學員的進步速度可能會相對慢一些。

此外，深圳的運動設施建設也更加豐富。以馬術為例，在深圳觀瀾湖中心就可以參加深度短期馬術課程，每節45分鐘的課程費用為38.1元。如果只想在周末體驗騎馬的樂趣，每節課僅需28.8元，深圳還有許多其他可供選擇的馬術訓練場所。香港雖然在近年劍擊運動取得不錯成績，但劍擊培訓價格卻較高，每節課要300至400港元。而在深圳，青少年劍擊入門課程只需10元（30分鐘兩節），一對一課程每節45分鐘也僅需31.9元，而且裝備一併提供，非常實惠。

體驗騎馬 每節課低於30元人幣

總的來說，對於熱愛運動的孩子而言，內地的訓練資源和價格方面的優勢是值得考慮的。當然，具體選擇還需要看孩子的興趣愛好和家庭實際情况。

總結以下幾點建議：

（1）定期練習很重要：要經常定期去練習，保持良好的練習習慣，才能持續提升技術；

（2）主動與教練溝通：要主動向教練發問，了解教練的訓練計劃，積極與教練互動，爭取獲得更好的指導；

（3）不要把教練視作「陪玩」：以尊重和虛心的態度與教練合作，認真練習；

（4）訓練內容的提升：由於內地教練的基礎更紮實，如果學員水平跟上，不妨嘗試一些更高難度的技術和連續技巧，以提升自己的水平。

（5）選擇合適的訓練場地：深圳蓮塘工業區的乒乓球俱樂部提供24小時營業的便利，並有很好的收費方案，值得考慮。

[活在灣區]

上 / 下一篇新聞

巡遊雨中迎 未澆歡呼聲 15港將巴士揮旗謝打氣
巡遊雨中迎 未澆歡呼聲 15港將巴士揮旗謝打氣
蔡俊彥：需自費出賽隊友 三餐體院「年薪」剩3萬
蔡俊彥：需自費出賽隊友 三餐體院「年薪」剩3萬
林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽
林大輝倡設灣區體育局 辦足籃職業聯賽
駐港領事灣區公幹 須提早10工作天申請
駐港領事灣區公幹 須提早10工作天申請
曾宣誓拒辭職 公僕申居台被駁回 事主稱僅負責房屋工程 台法院指「效忠港府」構安全風險
曾宣誓拒辭職 公僕申居台被駁回 事主稱僅負責房屋工程 台法院指「效忠港府」構安全風險
港人移台少2021年四成 移民公司轉攻內地移港
港人移台少2021年四成 移民公司轉攻內地移港
6輕食售賣機 灣仔朝7晚11試業
6輕食售賣機 灣仔朝7晚11試業
美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心
美商會促「淡化國安言辭」 倡港官訪歐美挽信心
跨境造數拘7人 消息：涉偉鴻主席 廉署證監聯手澳門執法 假帳虛構交易涉1.2億
跨境造數拘7人 消息：涉偉鴻主席 廉署證監聯手澳門執法 假帳虛構交易涉1.2億
中三公經社教材 列中共領導為中國社會主義本質特徵
中三公經社教材 列中共領導為中國社會主義本質特徵
促學生設親密界限 承諾抵禦色情
促學生設親密界限 承諾抵禦色情
為親友應徵者加分 認罪食環主任：聞說不成文規定
為親友應徵者加分 認罪食環主任：聞說不成文規定
被指證供不符閉路電視 警司非禮案事主：已盡量記得
被指證供不符閉路電視 警司非禮案事主：已盡量記得
政府指有風險 西貢石堤擬斬94樹 樹藝師指岸邊樹可擋風暴 土拓署指影響海堤結構
政府指有風險 西貢石堤擬斬94樹 樹藝師指岸邊樹可擋風暴 土拓署指影響海堤結構
退休漢發帖「點樣殺林鄭」稱玩笑 官關注未控煽惑謀殺
退休漢發帖「點樣殺林鄭」稱玩笑 官關注未控煽惑謀殺
屠龍隊案官引導陪審：李家田另案縱火難斷本案動機
屠龍隊案官引導陪審：李家田另案縱火難斷本案動機
涉「微信保險」騙82萬元 15歲少年被捕
涉「微信保險」騙82萬元 15歲少年被捕
蔡天鳳案遊艇職員涉助潛逃 兩換大狀申押後 官指不理想
蔡天鳳案遊艇職員涉助潛逃 兩換大狀申押後 官指不理想
職安試作弊 營辦方罰停 考試時討論答案 勞處：涉事學員已DQ
職安試作弊 營辦方罰停 考試時討論答案 勞處：涉事學員已DQ
首揭夾公仔店售冒牌香水 海關打假拘8人
首揭夾公仔店售冒牌香水 海關打假拘8人
豪宅劫案疑犯妻控處理贓物
豪宅劫案疑犯妻控處理贓物
六旬婦村屋昏迷不治 重案跟進
六旬婦村屋昏迷不治 重案跟進
【Emily】開篷吹亂髮 眾將梳又紮 霍會長即席變番all back搶fo
【Emily】開篷吹亂髮 眾將梳又紮 霍會長即席變番all back搶fo
【Emily】大頭蝦記錯返港時間 蝦皮獲老竇批准下年再參賽
【Emily】大頭蝦記錯返港時間 蝦皮獲老竇批准下年再參賽
【Emily】故宮館「中華溯源展」 史前龍形玉器有得睇
【Emily】故宮館「中華溯源展」 史前龍形玉器有得睇
【Emily】醫局大馬招聘護士 話反應正面
【Emily】醫局大馬招聘護士 話反應正面
【Emily】宣講團下周訪港 會展講三中精神
【Emily】宣講團下周訪港 會展講三中精神