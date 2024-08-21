僱主涉姦女傭指主動親近 有人性欲望沒拒絕

辯稱想起妻子難受 決定解僱事主

被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊，36歲）稱，他在一間零售公司工作，公司年收入以千萬港元計。他和日籍妻子從2021年起僱用尼泊爾籍外傭X，在其住所工作。他說，妻子於2022年7月帶子女回日本探親，他獨自在睡房看色情電影，兩度和X發生親密關係；他指X首先走來問是否需幫忙，其後幫他口交和手淫，兩人塗上潤滑劑肛交。他承諾替X還債，先後向X支付4000港元。

控方指強姦事件發生於2022年10月一個晚上；被告表示，當晚妻子和子女沒有回家，他感覺煩亂，X走近親吻和擁抱他，為他口交和手淫。被告稱和X性交時，突然想起自己是有婦之夫，決定和X斷絕來往及解僱X。X以粗言回應，威脅告訴其妻。被告離開寓所冷靜一下，回家後發現X已遷出寓所。

被告承認在X離開後，曾將1.5萬港元轉帳予X，以免X將事件告知妻子。控方盤問時質疑，被告聲稱顧及妻子的感受，為何和X發生性行為；被告表示內心希望叫X離開，實際上沒有照做，「我是一個有人性欲望的人」。

【案件編號：HCCC 272/23】