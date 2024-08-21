明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

指警司性侵又陪返家 事主：阻醉駕 關人命

【明報專訊】沙頭角警區時任指揮官、警司陸振中涉嫌非禮和襲擊下屬一案，昨在區院續審。女事主供稱，襲擊事件發生當晚，她無多想先前遭性侵的經歷，有份協助送被告回家和阻止他醉駕。她解釋「係人命呀！」她大可由得被告醉駕，但良心過意不去，「我要每晚瞌埋眼瞓得着先係一個好警察」。辯方追問時，事主喊道：「你想我唔指證佢（被告）咋嘛，你係咁精神虐待我呀！」

稱由得被告醉駕「良心過意唔去」

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，事件涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

辯方續就7月15的飯局盤問X，指閉路電視片段可見X與被告身體緊貼離開酒樓，X則稱被迫與被告有身體接觸，對方身形高大又醉酒，需他人攙扶才能步行。辯方問當晚現場另有10多人出席飯局，為何需由X、蔡文浩和賴文顯送被告返家；X稱未能肯定，有可能是更高級的同袍吩咐，又或3人其中一人自發送他。

辯方問X先前遭被告侵犯，會否抗拒協助送被告回家；X表示她沒多想，一心想避免被告「撞死人或佢（被告）自己」，因喝了酒不能駕駛是常識。X續稱，中途蔡文浩去取車，賴文顯不知前往何處，反問難道她要丟下被告一人。

指辯方屢問性侵「精神虐待」

辯方追問是否有必要由X協助，X稱她在街上看見賊人也會捉賊，當下是她作為警務人員的直覺，哽咽道：「完全冇諗性侵（嘅事），因為更大嘅危險係被告（可能會）撞死人，係人命呀！我點樣賠番條命畀人啊？」X又說她大可由得被告醉駕，但「我良心過意唔去呀」。至於其他人為何無立即協助，她不清楚。

辯方再問，當晚X理應不會完全忘記性侵事件；X稱「我收埋喺心入面」，對着辯方大叫：「點解你成日要講殘廁呀？成日都話殘廁殘廁，我唔想講殘廁呀！……你想我唔指證佢（被告）咋嘛，你係咁精神虐待我呀！」X隨即失控大哭尖叫，屏風後傳出拍打硬物聲，法官遂下令休庭。X其後指被告與她、蔡和賴步至巴士站時互有拉扯，辯方質疑此為重要資訊，X的證人卻無提及；X稱她覺得被告之後襲擊他們的部分更重要。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕襲警 警員犯法 非禮 陸振中

上 / 下一篇新聞

房協擬10月加租一成 升幅14年高 首3個月寬免 消息稱增11%才收支平衡
房協擬10月加租一成 升幅14年高 首3個月寬免 消息稱增11%才收支平衡
話你知：房協加租參考房委 兩年後料一虧一盈
話你知：房協加租參考房委 兩年後料一虧一盈
電車路施工 兩車跌落窿
電車路施工 兩車跌落窿
港大中大納「國優計劃」 師訓內地生可留港任教
港大中大納「國優計劃」 師訓內地生可留港任教
話你知：聚焦STEM教學 經選拔由試點大學培訓
話你知：聚焦STEM教學 經選拔由試點大學培訓
前領隊籌款遭奚落 Pokémon GO誕世一盼扭觀感
前領隊籌款遭奚落 Pokémon GO誕世一盼扭觀感
稱港近百玩家參賽 不乏律師醫生精算師
稱港近百玩家參賽 不乏律師醫生精算師
年內第六間戲院結業 九龍城影藝下周謝幕
年內第六間戲院結業 九龍城影藝下周謝幕
集結罪脫學生代表：律政司上訴如再檢控 公義天秤擺喺邊？
集結罪脫學生代表：律政司上訴如再檢控 公義天秤擺喺邊？
石泰峰籲港發揮優勢牽線搭橋促統 指港一國兩制經驗為國家統一重要借鑑
石泰峰籲港發揮優勢牽線搭橋促統 指港一國兩制經驗為國家統一重要借鑑
政府：按一中原則處理涉台事務
政府：按一中原則處理涉台事務
業界自評新聞自由新低 外交部：國安法下更好保障
業界自評新聞自由新低 外交部：國安法下更好保障
補交2至6月強積金 金記餐飲仍欠7月
補交2至6月強積金 金記餐飲仍欠7月
抽痰摸胸 天水圍醫院癌翁涉非禮物理治療師
抽痰摸胸 天水圍醫院癌翁涉非禮物理治療師
長者兩元乘車優惠周日起須樂悠咭
長者兩元乘車優惠周日起須樂悠咭
遊戲卡中心藏市值千萬冰毒
遊戲卡中心藏市值千萬冰毒
39店登「大眾點評」必吃榜 小食佔兩成 28間新入列 菜館稱內地客增三成
39店登「大眾點評」必吃榜 小食佔兩成 28間新入列 菜館稱內地客增三成
屠龍案官續引導：擲汽油彈屬恐怖主義否 陪審決定
屠龍案官續引導：擲汽油彈屬恐怖主義否 陪審決定
白衣人案 辯方律師申英語審訊被拒
白衣人案 辯方律師申英語審訊被拒
刑恐姦妻阻作供 內地漢3罪成
刑恐姦妻阻作供 內地漢3罪成
港大生非禮組媽罪成 官指被告不可信 事主證供清晰未見踰矩
港大生非禮組媽罪成 官指被告不可信 事主證供清晰未見踰矩
僱主涉姦女傭指主動親近 有人性欲望沒拒絕
僱主涉姦女傭指主動親近 有人性欲望沒拒絕
灣區熱搜：穗老牌電腦城退場 有賣百貨尋出路 租戶稱不敵電商 轉型引餐飲桌遊店吸客
灣區熱搜：穗老牌電腦城退場 有賣百貨尋出路 租戶稱不敵電商 轉型引餐飲桌遊店吸客
灣區熱搜：數碼普及電商崛起 各地「砌機勝地」沒落
灣區熱搜：數碼普及電商崛起 各地「砌機勝地」沒落
【Emily】港鐵復刻「白頭」列車 明午彩虹站開出 軒公復刻陳百強 唱「地下鐵碰着她……」
【Emily】港鐵復刻「白頭」列車 明午彩虹站開出 軒公復刻陳百強 唱「地下鐵碰着她……」
【Emily】友倡熊貓孖寶改名家朗旻憓 龐建貽讚有創意 稍後徵名
【Emily】友倡熊貓孖寶改名家朗旻憓 龐建貽讚有創意 稍後徵名
【Emily】自動駕駛城巴 擬明年馬料水載客
【Emily】自動駕駛城巴 擬明年馬料水載客
【Emily】亞藝無疆藝術節下月開鑼 增中東系列 楊潤雄：畀遊客感受港文化勃勃生機
【Emily】亞藝無疆藝術節下月開鑼 增中東系列 楊潤雄：畀遊客感受港文化勃勃生機
【Emily】7．28機場客次17.3萬 疫後新高
【Emily】7．28機場客次17.3萬 疫後新高
【Emily】羅湖站提前開工裝月台閘門
【Emily】羅湖站提前開工裝月台閘門