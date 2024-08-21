指警司性侵又陪返家 事主：阻醉駕 關人命

稱由得被告醉駕「良心過意唔去」

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，事件涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

辯方續就7月15的飯局盤問X，指閉路電視片段可見X與被告身體緊貼離開酒樓，X則稱被迫與被告有身體接觸，對方身形高大又醉酒，需他人攙扶才能步行。辯方問當晚現場另有10多人出席飯局，為何需由X、蔡文浩和賴文顯送被告返家；X稱未能肯定，有可能是更高級的同袍吩咐，又或3人其中一人自發送他。

辯方問X先前遭被告侵犯，會否抗拒協助送被告回家；X表示她沒多想，一心想避免被告「撞死人或佢（被告）自己」，因喝了酒不能駕駛是常識。X續稱，中途蔡文浩去取車，賴文顯不知前往何處，反問難道她要丟下被告一人。

指辯方屢問性侵「精神虐待」

辯方追問是否有必要由X協助，X稱她在街上看見賊人也會捉賊，當下是她作為警務人員的直覺，哽咽道：「完全冇諗性侵（嘅事），因為更大嘅危險係被告（可能會）撞死人，係人命呀！我點樣賠番條命畀人啊？」X又說她大可由得被告醉駕，但「我良心過意唔去呀」。至於其他人為何無立即協助，她不清楚。

辯方再問，當晚X理應不會完全忘記性侵事件；X稱「我收埋喺心入面」，對着辯方大叫：「點解你成日要講殘廁呀？成日都話殘廁殘廁，我唔想講殘廁呀！……你想我唔指證佢（被告）咋嘛，你係咁精神虐待我呀！」X隨即失控大哭尖叫，屏風後傳出拍打硬物聲，法官遂下令休庭。X其後指被告與她、蔡和賴步至巴士站時互有拉扯，辯方質疑此為重要資訊，X的證人卻無提及；X稱她覺得被告之後襲擊他們的部分更重要。

【案件編號：DCCC 137/23】