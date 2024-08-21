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港聞二

港大生非禮組媽罪成 官指被告不可信 事主證供清晰未見踰矩

【明報專訊】港大男生3年前除夕夜在歡送「組媽」的酒會散席後非禮該組媽，他否認控罪受審，昨於東區裁判法院被裁定兩項非禮罪成。裁判官指被告並非誠實可靠證人，反觀事主證供清晰；被告曾以下體摩擦事主臀部、伸手搭腰，以及掏出陽具要求性交，證供亦沒看到事主有踰矩行為而使被告「會錯意」。案件押後至9月3日判刑，待索取被告的社會服務令、感化令及心理報告，其間被告須還押。

被告潘啟堯（21歲）被控2021年12月31日在港大李兆基堂某房內兩度非禮女事主X。被告稱因醉酒而未能記清案發之事，尤其是與X的對話；暫委裁判官鄧子楷指被告當晚能清晰發信息，庭上作供又能說出當時坐在牀上兩三分鐘，不信他醉得神志不清。

被告記起牀上坐兩三分鐘 官不信失憶

鄧官續稱，被告指X對他有好感，但他從無給予可信賴證供，證明X曾做超越朋友底線之事；無論根據X或被告證供，都看不到令被告「會錯意」對他有好感；兩人僅一次吃飯，稱不上約會。被告稱對X有好感，鄧官不解若喜歡X，為何會作出如此行為。

被告另曾辯稱當時所穿褲子繃緊，無法如X所述般掏出陽具；鄧官審視涉案褲子後，確定褲頭有彈性，能拉開，認為被告作出對己有利的證供，時而更改證供或供出未曾向X指出的案情，因此拒納。相反X與男友的證供清晰、簡單直接，信納兩人為誠實可靠證人，證供獲全盤採納。

官裁事主誠實可靠 證供全盤採納

鄧官稱，X在酒會散席後留在房內收拾物品時，被告以下體碰撞她臀部並上下摩擦約3秒，又數次拒按X要求離房，及後在牀上坐近X伸手搭腰，使X驚慌，不知所措，而X從未同意，因此裁定被告有意圖作出猥褻行為。另外，鄧官指被告折返房間後掏出陽具，稱「如果我好大抽嘢呢？你幫我解決咗先啦」，要求X與他性交，雖然沒觸碰X，但上述行為具猥褻意圖，亦令X害怕，故裁定罪成。

【案件編號：ESCC 2419/2023】

相關字詞﹕港大 組媽 非禮

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