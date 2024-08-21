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港聞

港聞二

刑恐姦妻阻作供 內地漢3罪成

【明報專訊】從內地來港的男子疑因要求輕度智障妻子登記電話服務不果，揚言「攞把刀捅死」兩母子。男子被捕後獲准保釋，其間涉騷擾妻子稱「你有精神病又弱智」，阻她出庭作供，並在幼子面前強姦妻子。男子被控刑事恐嚇、「作出多項傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪、強姦罪，他不認罪，陪審團昨於高院退庭商議後，一致裁定3罪成立。

還押候判 待索事主創傷報告

控方表示，被告Y.S.（現年44歲）報稱無業，2016年與事主X（現年38歲）結婚，兒子現由X照顧。案件押後至9月27日判刑，以待索取事主心理創傷報告，其間被告還押。

控方案情指出，被告2021年11月要求X幫忙用身分證登記電話服務，X拒絕，被告以粗言辱罵X，X驚慌下帶兒子出外。同晚X在廚房清洗東西，被告恐嚇她說：「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀嚟捅死你同埋個仔，搵人捉走你個妹。」兩天後X與胞妹報警，被告就涉嫌刑恐提堂後獲准保釋，其間不准接觸X。

保釋間稚子面前姦智障妻

案情續指，不久X帶兒子上幼稚園時見到被告，被告說：「你有精神病又弱智，又有抑鬱症，點上庭？邊個會信你講嘢？」被告其後帶X到租住的酒店，在兒子面前除下衣服及抱X上牀，在沒戴安全套下強姦X。翌年X驗出懷孕，做手術人工流產，DNA檢驗證實被告是胚胎父親。

【案件編號：HCCC 205/22】

相關字詞﹕作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪 刑事恐嚇 強姦

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