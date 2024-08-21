刑恐姦妻阻作供 內地漢3罪成

還押候判 待索事主創傷報告

控方表示，被告Y.S.（現年44歲）報稱無業，2016年與事主X（現年38歲）結婚，兒子現由X照顧。案件押後至9月27日判刑，以待索取事主心理創傷報告，其間被告還押。

控方案情指出，被告2021年11月要求X幫忙用身分證登記電話服務，X拒絕，被告以粗言辱罵X，X驚慌下帶兒子出外。同晚X在廚房清洗東西，被告恐嚇她說：「我殺人都敢，你信唔信我攞把刀嚟捅死你同埋個仔，搵人捉走你個妹。」兩天後X與胞妹報警，被告就涉嫌刑恐提堂後獲准保釋，其間不准接觸X。

保釋間稚子面前姦智障妻

案情續指，不久X帶兒子上幼稚園時見到被告，被告說：「你有精神病又弱智，又有抑鬱症，點上庭？邊個會信你講嘢？」被告其後帶X到租住的酒店，在兒子面前除下衣服及抱X上牀，在沒戴安全套下強姦X。翌年X驗出懷孕，做手術人工流產，DNA檢驗證實被告是胚胎父親。

【案件編號：HCCC 205/22】