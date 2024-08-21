白衣人案 辯方律師申英語審訊被拒

【明報專訊】2019年7月21日元朗站發生襲擊事件，4名涉案「白衣人」被控串謀傷人罪及暴動罪，其中一人早前認罪被判監禁，其餘兩人擬認罪、一人否認控罪，排期明年1月開審。案件昨在區域法院再訊，辯方代表外籍大律師申請改用英文審訊，法官陳廣池拒絕，指案件涉及大量文件及影片，如用英文需翻譯，而辯方早前亦同意以中文審訊，亦知辯方代表說得一口流利中文，屆時將安排翻譯予辯方。
控方稱文件700頁 翻譯需數月
被告依次為吳偉德（38歲）、王浩昇（28歲）、鄧兆雄（42歲）及鄭文傑（43歲）。4人被控於2019年7月21日在港鐵元朗站連同其他人參與暴動，以及同日於元朗站連同他人串謀非法及惡意傷害一些人。鄧今年3月認罪，後被判囚4年7個月；鄭否認控罪保釋候審，吳及王則擬認罪，暫被安排於鄭的審訊第一天答辯。
控方反對辯方申請，指王及鄭在今年4月案件提訊時擬不認罪，當時辯方同意安排翻譯予代表鄭的大律師David Boyton。控方續稱，案件涉及31名證人、4至5小時片段及700多頁文件，認為以中文審訊更合適，反之將需數個月翻譯。
Boyton稱，本案原有其他被告不認罪，為方便其他辯方代表，遂同意中文審訊，但現只剩鄭不認罪，希望申請改用英文。陳官回應，據他所知Boyton能講流利中文，反問難道辯方不能方便控方？Boyton稱自己聽不懂中文，並指案件主要爭議被告的身分，可經書面呈交大部分證人口供，料將減省傳召證人到6至7人，涉案影片主要有嘈音及尖叫聲，認為可等控方翻譯所需文件。