白衣人案 辯方律師申英語審訊被拒

控方稱文件700頁 翻譯需數月

被告依次為吳偉德（38歲）、王浩昇（28歲）、鄧兆雄（42歲）及鄭文傑（43歲）。4人被控於2019年7月21日在港鐵元朗站連同其他人參與暴動，以及同日於元朗站連同他人串謀非法及惡意傷害一些人。鄧今年3月認罪，後被判囚4年7個月；鄭否認控罪保釋候審，吳及王則擬認罪，暫被安排於鄭的審訊第一天答辯。

控方反對辯方申請，指王及鄭在今年4月案件提訊時擬不認罪，當時辯方同意安排翻譯予代表鄭的大律師David Boyton。控方續稱，案件涉及31名證人、4至5小時片段及700多頁文件，認為以中文審訊更合適，反之將需數個月翻譯。

Boyton稱，本案原有其他被告不認罪，為方便其他辯方代表，遂同意中文審訊，但現只剩鄭不認罪，希望申請改用英文。陳官回應，據他所知Boyton能講流利中文，反問難道辯方不能方便控方？Boyton稱自己聽不懂中文，並指案件主要爭議被告的身分，可經書面呈交大部分證人口供，料將減省傳召證人到6至7人，涉案影片主要有嘈音及尖叫聲，認為可等控方翻譯所需文件。

【案件編號：DCCC 932/2023】

（反修例風暴）