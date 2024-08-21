屠龍案官續引導：擲汽油彈屬恐怖主義否 陪審決定

張官繼續總結證供稱，2019年12月6月嚴文謙在「滅龍」群組問「引戰都要避彈？」黃振強回覆勿帶裝備；控方稱使用「引戰」一詞與不必帶裝備武器，兩者均有別於以往行動，故隊員必清楚自己在計劃中的角色。

指隊員悉行動涉槍械炸彈

「唔介意」其他人用

張官又指，12月7日黃與屠龍小隊隊員在灣仔安全屋會面，黃庭上供稱他沒向隊員講述放炸彈位置，但堅稱有向隊員簡報12．8行動，故隊員均知悉行動涉及槍械及炸彈，隊員有共識不使用，但「其他人用，佢哋唔介意」。

另有證供稱，當晚黃指示金主「佩儀」幫他收抬行李，方便他在行動後潛逃台灣。黃一方面供稱他有向隊員講述「著草計劃」，另一方面同意他沒向隊員表示正收抬行李。辯方盤問黃為何不告知隊員，黃供稱因「軍師」Kan指黃事後必須離港，即使事件曝光亦「未必會燒到其他隊員」，故黃沒告訴隊員他正收拾行李，惟辯方質疑黃「作故事」。

隊長稱有告知離港 辯方質疑

張官續指，針對屠龍小隊開設的眾籌頻道「育龍」，被告劉佩凝向黃稱有金主同意撥款資助示威者買汽油彈，可見劉知悉籌款會用於買汽油彈，惟陪審團需決定投擲汽油彈是否屬恐怖主義行為；法證會計專家指出，劉先後7次向黃匯款約24.5萬元，黃庭上供稱他未曾使用上述款項買軍火。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）