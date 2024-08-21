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39店登「大眾點評」必吃榜 小食佔兩成 28間新入列 菜館稱內地客增三成

【明報專訊】美團旗下的食店搜尋平台「大眾點評」正式發布港澳及海外共13個城市的「必吃榜」，共232間餐廳獲選為「好吃不貴體驗佳」，香港佔39間（見表），包括「華嫂冰室」、「泰麵 」，28間為新上榜，街坊小吃店佔近20%，是上榜量最多的境外城市。有香港食肆表示，登榜後內地客飈升三成。

大眾點評昨在香港舉行「2024 大眾點評必吃榜發布會暨頒獎盛典（港澳及海外地區）」，是首度於境外舉行必吃榜發布會。2017年起，大眾點評每年按7個準則評選出「好吃不貴體驗佳」的餐廳，包括平台用戶評價、口味、長期穩定體驗佳、符合日常消費水平、滿足日常用餐選擇、不受合作影響、無違法違規行為。

大眾點評形容香港為「環球美食天堂」，「既有街頭巷尾的港式味道，也有世界各地的異國美食」。香港今年有39間餐廳登上「必吃榜」，成為上榜餐廳最多的境外城市，包含12個餐廳種類，港式料理之外新增亞洲菜、西班牙菜等菜系；其中28間為新上榜，街坊小吃店佔近20%，天后、北角、西貢等地首次有商家上榜。

華嫂冰室：尖沙嘴店八成內地客

上榜的「華嫂冰室」（觀塘皇廷廣場店）的創辦人華嫂稱，上榜後各分店有更多內地客，其中尖沙嘴分店的內地客佔比達八成。她說，本港飲食業經營困難，不易聘請到有質素員工，但相信香港餐廳做好本分、做好食物，便會有「回頭客」。

同樣上榜的六福菜館（西貢店）去年4月加入美團團購套餐。該店經理馮先生稱，上榜後內地遊客增逾30%，「許多內地客人在網上看到這個套餐，來到我們店裏。有了網上套餐，內地消費者既不用糾結點菜，也可更便捷支付」。

出席發布會 楊潤雄：港無處不美食

文體旅局長楊潤雄昨在發布會致辭時說，大眾點評一直透過推介本地景點、餐廳，讓內地遊客更認識香港；他非常高興香港是最多上榜餐廳的非內地城市，為此驕傲，認為展示出香港美食的多元，香港「無處不旅遊」之餘亦是「無處不美食」的城市。

相關字詞﹕大眾點評 點評網

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