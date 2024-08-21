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港聞

港聞二

業界自評新聞自由新低 外交部：國安法下更好保障

【明報專訊】香港記者協會日前公布，新聞從業員對新聞自由指數評分只有25分，創下2013年成立以來新低。《基本法》23條訂立的《維護國家安全條例》今年初生效，記協引述有92%受訪新聞從業員認為立法工作對新聞自由造成頗大或極大損害。外交部發言人毛寧昨在北京表示，香港國安法針對的是極少數嚴重危害國安的犯罪者，而不是遵紀守法的媒體記者；自《港區國安法》實施以來，本港新聞自由在安全和穩定環境下，依法獲得更好保障，「這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實」。

是次調查委託香港民意研究所今年3月至5月分別向1007名公眾及251名新聞從業員隨機電話訪問及調查。

記協稱，今次調查評分下跌的主因包括批評特區政府愈趨顧忌、法例未確保可獲取所需資訊，以及監察功效評分下降。

政府：新聞自由非絕對

稱本港傳媒環境蓬勃依然

特區政府發言人昨回覆本報稱，新聞和言論自由並非絕對，行使有關權利時，會受法律和為達至合理目的而必須作出的規定所限制，如保障國安或公共秩序；而新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律。

政府發言人又表示，本港傳媒環境蓬勃依然，舉例目前在政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共213家，傳媒可依法行使其新聞自由，只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。

內地扣押獲釋彭博記者調英

曾安排來港工作 未獲簽證

另外，彭博社昨向公司員工發電郵宣布，被內地當局拘留3年多最終無罪釋放的駐北京記者范若伊（Haze Fan），現獲安排到倫敦辦公室工作，並聲稱公司曾計劃安排她到本港工作，但入境處在無解釋原因下拒發簽證。

入境處稱不評論個案

被問是否與范若伊曾因涉危害國安罪被捕而拒發簽證，入境處昨回覆本報稱不評論個別個案，會按相關法律和政策處理每宗申請個案。

翻查資料，2017年加入彭博社的范若伊，2020年12月在內地住處被便衣執法人員帶走，2021年7月以涉犯危害國安罪正式遭拘押。被問對於范若伊簽證遭拒的做法有何回應，彭博社發言人回覆本報稱不予置評。

相關字詞﹕維護國家安全條例 彭博社 港區國安法 基本法23條 新聞自由指數 香港記者協會

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