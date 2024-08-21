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港聞二

石泰峰籲港發揮優勢牽線搭橋促統 指港一國兩制經驗為國家統一重要借鑑

【明報專訊】「全球華僑華人促進中國和平統一大會」昨日在港舉行開幕儀式，中央統戰部長石泰峰致辭時表示，現在比以往任何時候更有信心和能力實現國家完全統一，期望港澳善用獨特優勢，為兩岸交流合作「牽線搭橋」，並稱本港一國兩制經驗為國家統一提供重要借鑑。

全國港澳研究會顧問劉兆佳稱目前兩岸往來受限，惟港台交流依然頻繁，各界應趁機向台灣正面地介紹香港。全國政協李大壯倡民間主動赴台交流，政府亦可考慮吸引台灣專才及學生來港，增加人文交往。

王滬寧發賀信讚港澳台同胞反獨

促統大會繼2010年後再度在香港舉行，統戰部長石泰峰、中聯辦主任鄭雁雄、特首李家超等出席開幕儀式。全國政協主席王滬寧發賀信，讚揚港澳台同胞和海外僑胞一直踴躍投身「反獨促統」運動，為兩岸交流融合、推進國家和平統一作出積極貢獻。

石泰峰發表講話時表示，香港實踐及發展一國兩制的經驗，為國家統一「提供重要借鑑，發揮重要作用」。他說，需要完善兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，期望港澳發揮連接兩岸的獨特優勢，「以通促融、以惠促融、以情促融」，為兩岸交流合作「牽線搭橋」。

石泰峰多次點名批評台灣民進黨當局堅持「台獨」立場，強調國家統一是「中國核心利益的核心」，解決台灣問題的主導權和主動權在大陸手上，並稱今天「比以往任何時候都更有信心、更有能力實現國家完全統一」。

鄭雁雄稱要向台灣講好香港故事

鄭雁雄及李家超致辭時同樣強調一國兩制優勢。鄭雁雄表示，要向台灣和國際社會「講好一國兩制成功實踐的香港故事」，加強兩岸及港台之間的民間交流，讓更多人認識一國兩制的生命力和優越性。李家超則認為一國兩制是解決同類歷史遺留問題的好制度，列舉一國兩制為香港帶來的制度優勢，包括法治制度、經濟發展等。

劉兆佳倡商界民間向台宣傳

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，隨着中央加強遏制「台獨」勢力，兩岸交往必定受限，但預期港台之間的交流仍然頻密，建議商界及民間透過固有聯繫，向台灣宣傳一國兩制的正面信息和優勢。全國港澳研究會副會長譚耀宗則說，台灣對於港台往來有所留難，如提高對港旅遊警示，冀民間有決心保持交流。

全國政協李大壯認為，石泰峰講話反映中央期望香港各界有更多具體行動促進兩岸統一。他認為不能單靠媒體向台灣社會傳達信息，要加強人文交流，倡民間主動到當地，他以自己為例，將於下周赴台與當地工商界及傳媒高層交流，分享本港最新情况。李稱，台灣來港旅客人數仍未回復到新冠疫情前水平，機票價格高昂是原因之一，冀研究改善。

今年促統大會主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」，約1200名包括港澳台各界代表、海外統促會成員等出席。多名台灣「統派」成員亦現身，包括新黨主席吳成典、勞動黨主席吳榮元等。

相關字詞﹕民進黨 台獨 一國兩制 李大壯 石泰峰 全球華僑華人促進中國和平統一大會 兩岸關係

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