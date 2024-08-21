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港聞

港聞二

集結罪脫學生代表：律政司上訴如再檢控 公義天秤擺喺邊？

【明報專訊】一名男學生和一名男社工被指於2019年11月12日在荃灣參與示威，被控非法集結及違反《禁蒙面法》罪，經審訊後脫罪。律政司提出案件呈述上訴，昨於高院審理。律政司表示，原審裁判官裁決時未出現終院「盧建民案」，沒考慮指證被告的環境證供，裁決方向「由頭到尾都錯咗」；答辯方反駁，指律政司一定知悉「盧建民案」進度，原審期間可直接申請押後以待終院判決，若將新案例套用於已裁決案件，猶如有兩次檢控機會，質疑「公義個天秤擺喺邊？」

答辯人為學生葉澤深（案發時20歲）和社工陳皆橋（案發時22歲）。原審裁判官劉淑嫻於2021年6月裁定兩人罪脫，及後終院於同年11月在「盧建民案」釐清非法集結定義，裁定控方毋須證明非法集結者擁有共同目的，只需從被告行為推斷參與意圖。

批律政司引新裁決 原審時無申押後

律政司表示，原審裁決時未有「盧建民案」協助，裁判官僅狹窄考慮被告有否作出法例訂明的行為，無考慮環境證供，原則上犯錯，故要求將案發還予另一裁判官審理。律政司舉例，葉澤深手持未拆包裝的索帶，陳皆橋曾向催淚煙淋水和攜帶黃色雨傘，原審可從環境證據推論兩人的參與意圖。

答辯方則指出，本案不涉激烈衝突，被告在大河道及禾笛街被截停，承認沙嘴道發生非法集結，但集結無蔓延至大河道及禾笛街，不排除有無辜市民為躲避催淚煙而逃跑，包括被告。答辯方又指律政司內部一定知悉「盧建民案」的案件程序，原審期間可以直接申請押後案件等待終院判決；律政司事後發現新案例有利，才不服裁決提出上訴，給人輸打贏要之感。

答辯方續稱，本案發生至今超過5年，被告已步入其他人生階段，若案件再發還處理，「公義個天秤擺喺邊？」法官聽畢陳辭，將案件押後於兩個月內裁決。

【案件編號：HCMA 122/23】

（反修例風暴）

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