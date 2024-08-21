前領隊籌款遭奚落 Pokémon GO誕世一盼扭觀感

年紀相差廿歲的張樂行與蝦皮，因熱愛Pokémon GO結緣。張說，在官方排名戰取得3000積分已「好叻」，但約4年前，蝦皮突然在該遊戲Telegram群組貼出取得3700積分的相片才認識對方，直至去年約4月才見面，對蝦皮第一印象是「毒男」及「好乖」。他當時問蝦皮會否赴日本橫濱出戰世界賽，蝦皮卻稱「驚阿媽唔准我去，因為冇錢」，張聽畢後即「拍心口」為他籌募旅費。

覓贊助被嘲「小朋友玩泥沙」

籌募旅費之行並不容易。任職補習老師的張樂行憶述，過去一年花約2至3個月向多間企業籌募旅費及贊助，大多失敗告終，形容過程被人「剷到飛起」。對方多數不理會他，或質疑他是否騙子。他試過遭奚落，對方甚至說「這是商業贊助，不是小朋友玩泥沙」，又質問他：「（蝦皮）攞咗冠軍未？」最後幸得肝病權威專家黎青龍等有心人資助。

放棄打機一年 搵錢籌旅費

蝦皮賽後受訪曾感謝張樂行為他籌得5000元作今次旅費。為了籌得旅費讓蝦皮及自己圓夢，張樂行過去一年放棄玩Pokémon GO，「畀心機搵錢」，而蝦皮口中的款項其實由他出資，形容「求人不如求己」。他稱玩家需自費參賽，冀有熱心人及商界贊助港隊出外比賽，亦冀透過蝦皮奪冠，令更多人認識該遊戲。

邀同好醫生補習 解蝦皮母憂慮

蝦皮明年將應考中學文憑試。張樂行說，去年蝦皮到日本參賽前，蝦皮媽媽擔心兒子只顧打機不讀書，故向蝦皮媽媽派「定心丸」，包括替他尋覓贊助及安排同樣熱愛玩Pokémon Go的醫生替他補習。

於是蝦皮媽媽帶着「驚兒子被賣豬仔」心態，陪伴兒子赴日參賽。當張樂行在橫濱首次與蝦皮媽媽見面，隨即將旅費交給她，並向她說「這就是世界賽會場」，蝦皮媽媽看到會場雲集選手及「比卡超」才放心。

成為Pokémon世界冠軍是張樂行兒時夢想，但他自言沒能力成為「世一」，故對蝦皮奪冠感開心，當刻更哭了。蝦皮曾稱去年出戰世界賽很快便被淘汰，遭很多人質疑實力，今次是證明自己的最好機會。回顧過去一年，張說蝦皮在今年亞太區聯賽曾三度登上榜首，足證蝦皮花許多心機準備剛過去的世界賽，最終圓夢。

明報記者 黃廸暉