明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

前領隊籌款遭奚落 Pokémon GO誕世一盼扭觀感

【明報專訊】綽號「蝦皮」的16歲青年鄭業楷在「Pokémon World Championships」（寶可夢世界錦標賽）的手機遊戲Pokémon GO奪冠，成為香港首位「世一」。有份資助和支持蝦皮參賽的Pokémon GO港隊前領隊張樂行接受本報專訪稱，對蝦皮奪冠感到很開心，當刻「哭了出來」。去年蝦皮首赴日本參賽，當時為說服「驚兒子被賣豬仔」的蝦皮媽媽，張樂行承諾為蝦皮覓贊助，又安排補習老師。他亦細訴過往籌募旅費及尋覓贊助時遭企業奚落，冀今後更多熱心人贊助港隊出外比賽。

年紀相差廿歲的張樂行與蝦皮，因熱愛Pokémon GO結緣。張說，在官方排名戰取得3000積分已「好叻」，但約4年前，蝦皮突然在該遊戲Telegram群組貼出取得3700積分的相片才認識對方，直至去年約4月才見面，對蝦皮第一印象是「毒男」及「好乖」。他當時問蝦皮會否赴日本橫濱出戰世界賽，蝦皮卻稱「驚阿媽唔准我去，因為冇錢」，張聽畢後即「拍心口」為他籌募旅費。

覓贊助被嘲「小朋友玩泥沙」

籌募旅費之行並不容易。任職補習老師的張樂行憶述，過去一年花約2至3個月向多間企業籌募旅費及贊助，大多失敗告終，形容過程被人「剷到飛起」。對方多數不理會他，或質疑他是否騙子。他試過遭奚落，對方甚至說「這是商業贊助，不是小朋友玩泥沙」，又質問他：「（蝦皮）攞咗冠軍未？」最後幸得肝病權威專家黎青龍等有心人資助。

放棄打機一年 搵錢籌旅費

蝦皮賽後受訪曾感謝張樂行為他籌得5000元作今次旅費。為了籌得旅費讓蝦皮及自己圓夢，張樂行過去一年放棄玩Pokémon GO，「畀心機搵錢」，而蝦皮口中的款項其實由他出資，形容「求人不如求己」。他稱玩家需自費參賽，冀有熱心人及商界贊助港隊出外比賽，亦冀透過蝦皮奪冠，令更多人認識該遊戲。

邀同好醫生補習 解蝦皮母憂慮

蝦皮明年將應考中學文憑試。張樂行說，去年蝦皮到日本參賽前，蝦皮媽媽擔心兒子只顧打機不讀書，故向蝦皮媽媽派「定心丸」，包括替他尋覓贊助及安排同樣熱愛玩Pokémon Go的醫生替他補習。

於是蝦皮媽媽帶着「驚兒子被賣豬仔」心態，陪伴兒子赴日參賽。當張樂行在橫濱首次與蝦皮媽媽見面，隨即將旅費交給她，並向她說「這就是世界賽會場」，蝦皮媽媽看到會場雲集選手及「比卡超」才放心。

成為Pokémon世界冠軍是張樂行兒時夢想，但他自言沒能力成為「世一」，故對蝦皮奪冠感開心，當刻更哭了。蝦皮曾稱去年出戰世界賽很快便被淘汰，遭很多人質疑實力，今次是證明自己的最好機會。回顧過去一年，張說蝦皮在今年亞太區聯賽曾三度登上榜首，足證蝦皮花許多心機準備剛過去的世界賽，最終圓夢。

明報記者 黃廸暉

上 / 下一篇新聞

房協擬10月加租一成 升幅14年高 首3個月寬免 消息稱增11%才收支平衡
房協擬10月加租一成 升幅14年高 首3個月寬免 消息稱增11%才收支平衡
話你知：房協加租參考房委 兩年後料一虧一盈
話你知：房協加租參考房委 兩年後料一虧一盈
電車路施工 兩車跌落窿
電車路施工 兩車跌落窿
港大中大納「國優計劃」 師訓內地生可留港任教
港大中大納「國優計劃」 師訓內地生可留港任教
話你知：聚焦STEM教學 經選拔由試點大學培訓
話你知：聚焦STEM教學 經選拔由試點大學培訓
稱港近百玩家參賽 不乏律師醫生精算師
稱港近百玩家參賽 不乏律師醫生精算師
年內第六間戲院結業 九龍城影藝下周謝幕
年內第六間戲院結業 九龍城影藝下周謝幕
集結罪脫學生代表：律政司上訴如再檢控 公義天秤擺喺邊？
集結罪脫學生代表：律政司上訴如再檢控 公義天秤擺喺邊？
石泰峰籲港發揮優勢牽線搭橋促統 指港一國兩制經驗為國家統一重要借鑑
石泰峰籲港發揮優勢牽線搭橋促統 指港一國兩制經驗為國家統一重要借鑑
政府：按一中原則處理涉台事務
政府：按一中原則處理涉台事務
業界自評新聞自由新低 外交部：國安法下更好保障
業界自評新聞自由新低 外交部：國安法下更好保障
補交2至6月強積金 金記餐飲仍欠7月
補交2至6月強積金 金記餐飲仍欠7月
抽痰摸胸 天水圍醫院癌翁涉非禮物理治療師
抽痰摸胸 天水圍醫院癌翁涉非禮物理治療師
長者兩元乘車優惠周日起須樂悠咭
長者兩元乘車優惠周日起須樂悠咭
遊戲卡中心藏市值千萬冰毒
遊戲卡中心藏市值千萬冰毒
39店登「大眾點評」必吃榜 小食佔兩成 28間新入列 菜館稱內地客增三成
39店登「大眾點評」必吃榜 小食佔兩成 28間新入列 菜館稱內地客增三成
屠龍案官續引導：擲汽油彈屬恐怖主義否 陪審決定
屠龍案官續引導：擲汽油彈屬恐怖主義否 陪審決定
白衣人案 辯方律師申英語審訊被拒
白衣人案 辯方律師申英語審訊被拒
刑恐姦妻阻作供 內地漢3罪成
刑恐姦妻阻作供 內地漢3罪成
港大生非禮組媽罪成 官指被告不可信 事主證供清晰未見踰矩
港大生非禮組媽罪成 官指被告不可信 事主證供清晰未見踰矩
指警司性侵又陪返家 事主：阻醉駕 關人命
指警司性侵又陪返家 事主：阻醉駕 關人命
僱主涉姦女傭指主動親近 有人性欲望沒拒絕
僱主涉姦女傭指主動親近 有人性欲望沒拒絕
灣區熱搜：穗老牌電腦城退場 有賣百貨尋出路 租戶稱不敵電商 轉型引餐飲桌遊店吸客
灣區熱搜：穗老牌電腦城退場 有賣百貨尋出路 租戶稱不敵電商 轉型引餐飲桌遊店吸客
灣區熱搜：數碼普及電商崛起 各地「砌機勝地」沒落
灣區熱搜：數碼普及電商崛起 各地「砌機勝地」沒落
【Emily】港鐵復刻「白頭」列車 明午彩虹站開出 軒公復刻陳百強 唱「地下鐵碰着她……」
【Emily】港鐵復刻「白頭」列車 明午彩虹站開出 軒公復刻陳百強 唱「地下鐵碰着她……」
【Emily】友倡熊貓孖寶改名家朗旻憓 龐建貽讚有創意 稍後徵名
【Emily】友倡熊貓孖寶改名家朗旻憓 龐建貽讚有創意 稍後徵名
【Emily】自動駕駛城巴 擬明年馬料水載客
【Emily】自動駕駛城巴 擬明年馬料水載客
【Emily】亞藝無疆藝術節下月開鑼 增中東系列 楊潤雄：畀遊客感受港文化勃勃生機
【Emily】亞藝無疆藝術節下月開鑼 增中東系列 楊潤雄：畀遊客感受港文化勃勃生機
【Emily】7．28機場客次17.3萬 疫後新高
【Emily】7．28機場客次17.3萬 疫後新高
【Emily】羅湖站提前開工裝月台閘門
【Emily】羅湖站提前開工裝月台閘門