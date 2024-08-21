港大中大納「國優計劃」 師訓內地生可留港任教

國家教育部昨公布開展第二批國優計劃試點大學，共有13間，包括港大、中大，以及內地的首都師範大學、南京師範大學等。內地省市會遴選獲「推免」（約相當於「保送」）的理工本科畢業生或理工科在讀研究生，到大學培訓成中小學科學類課程教師，重點科目包括人工智能、STEM等相關學科（見另稿）。教育部稱，鼓勵港大、中大培訓的學生留港任教，也支持他們獲免試認定到內地任教。

等同師訓資歷 畢業可教中小學

教育局昨回覆本報表示，料首批學生將於2025/26學年入讀本地兩間大學，透過「國優計劃」赴港修讀本地教師教育文憑課程的內地學生，達到課程要求及完成實習後，將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷，意味計劃下的內地學生畢業後毋須考取教育文憑，可在本港中小學校任教。

中大專設兩年碩士課程 內地實習

中大昨回覆本報稱，中大教育學院將與中大（深圳）合作， 開設專為計劃而設的碩士學位課程，為期兩年；料今年底或明年初起接受2025/26年度入學申請。中大表示，學生將在中大校園及中大深圳校區上課，並於深圳及其他廣東地區的內地學校實習教學。

教聯會主席黃錦良表示，本地學校尤其小學缺乏人手教授STEM課程，認為計劃為本港補充相關人才，長遠有利本港創科發展。他說，現時中小學均「很頭痛」，難以聘請STEM相關科目教師，當中科學及工程科教師最短缺，不少學校甚至安排文科老師兼教STEM課程。他續稱，小學常識科將分拆科學及人文科，相信日後理科的師資需求更大。

教聯會稱補理科缺口 利創科

被問到計劃下的內地畢業生或不諳廣東話及本港文化，對補充STEM教師人手成效是否有限，黃錦良稱視乎學校本身以什麼語言教授相關課程，又稱大灣區很多城市的共同語言為廣東話，相信仍有部分人不具語言障礙。

創知中學校長黃晶榕表示，目前約一半中學教師具備碩士學位，學術水平良好，惟中小學界的師資培訓過於着重「學科本位」，「讀物理的教物理，讀生物的教生物」，學校較難招聘到跨學科人才。他認為兩間本地大學入選「國優計劃」後，無疑會培訓更多中小學教師，「人才庫大了，自然學校更能聘請到合適的教師」，亦助本港教育界向內地師範生取經，學習如何在基礎教育推動STEM教育。