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電車路施工 兩車跌落窿

【明報專訊】灣仔昨日接連有兩車誤闖電車路段施工地盤，車頭跌落電車軌路坑，無法脫困。涉事私家車司機批評路牌指示不足，缺乏緩衝空間。電車公司事後作出兩項改善措施。

電車公司：已增設移前指示燈箱

電車公司回覆稱，經與運輸署及警方商討及同意後，作出兩項臨時措施，包括將原本放置在工地入口的其中一個標示「電車以外禁止進入」的指示燈箱移前10米，提早警示駕駛者。現場亦會增設兩組指示燈箱及路拱，並會適時安排人手到場協助交通。運輸署稱已要求電車公司盡快實施交通改善措施，包括提供更多指示牌及早提醒駕駛者前方改道路况，以及提前實施臨時交通安排。

司機斥欠緩衝「反應唔到」

昨早9時，一輛載客的士沿灣仔莊士敦道往金鐘方向駛至大王東街交界時，誤駛電車路工程範圍，警方到場處理。現場消息稱，司機當時尾隨一輛電車，未看清前方電車軌掘路，結果的士前轆跌落路坑。中午約1時30分，一輛七人車駛至上址時再駛入工程範圍，司機批評「如果你紅白膠條擺後啲，畀多啲緩衝，到我真係衝出去都有一段時間停喺度，你得一米距離都冇，任何司機都反應唔到啦」。

現場所見，工地一段長約4米的電車軌有工程，工地外豎立「不准駛入電車以外車輛」標示牌。電車公司職員事後在場指揮交通，莊士敦道向金鐘方向全線封閉，所有車均要右轉至盧押道，莊士敦道往灣仔方向近盧押道設臨時交通燈。

電車公司稱，有關路段本月14日起做路軌更換工程，預計9月12日竣工，其間要封閉部分行車線，電車以外的其他車輛禁止駛入；工程展開前曾安排試路，並根據路况將改道路牌移前至汕頭街電車站位置，在工程範圍前亦有放置閃爍指示燈箱，標明電車以外車輛不准駛入。

相關字詞﹕電車 灣仔

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