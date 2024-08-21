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房協擬10月加租一成 升幅14年高 首3個月寬免 消息稱增11%才收支平衡

【明報專訊】繼房委會約80萬個公屋單位，房協最快今日公布未來兩年轄下20個出租屋邨的租金檢討結果。據了解，房協將上調約3.2萬個屋邨戶租金10%，10月生效，同時寬免首3個月加幅，即租戶明年1月1日才要繳交新租金，惟寬免不適用於5個房協屋邨「富戶」，而今次雙位數加幅亦是房協14年來調整屋邨租金的最大加幅。消息人士稱，倘不加租，估計每年屋邨營運帳目將虧損近億元；縱使加10%，未來兩年該帳目仍有輕微虧損。消息人士又稱，因政府暫緩垃圾徵費，房協每年可節省逾千萬元支出。

明報記者 黃偉超

寬免後料少2400萬收入

據悉，房協屋邨租金經今次調整後，甲類出租屋邨租戶每月平均多繳約230元；寬免首3個月加幅，令房協少收近2400萬元租金收入。消息人士稱，現時房協租金援助計劃約有850個受惠租戶，佔租戶總數2.6%，其中九成獲減租一半，一成減四分之一。

房協屋邨營運帳目一直獨立於其他業務，主要以屋邨營運成本作依歸，即租金收入必須足夠支付日常的管理開支、租務管理開支、差餉及地租，以及大型改善工程和維修保養。消息人士稱，檢討租金時主要考慮兩大因素，包括參考房委會公屋住戶收入指數變動，作為租戶負擔能力考慮，同時亦考慮屋邨營運成本。

據悉，房協今次按機制計算出增加11%才可確保收支平衡，但考慮到當前經濟狀况，決定只加10%，故錄輕微虧損。消息人士稱，今次租金調整已平衡居民負擔能力和房協屋邨營運持續發展；目前房協逾半屋邨樓齡達50年，保養維修及更新設施開支龐大。

7000萬元支援服務「保證不減」

雖然房協屋邨營運帳目多年持續虧損，但消息人士稱房協現有支援居民服務，例如「房協友里」提供家居支援、健康關顧和社交支援等，本年度涉及支援服務款項為7000萬元，屬獨立帳目，房協保證不會因加租未達收支平衡而減少。

垃圾徵費暫緩 稱慳逾千萬

此外，房協荃灣滿樂大廈安寧樓400多戶早前曾試行垃圾徵費數月，消息人士稱，所涉額外人手及清潔支出較原本款額多五成，估計政策暫緩推行令房協每年可省逾千萬元支出。

被問到法定最低工資改為一年一檢、並於2026年5月1日生效，消息人士承認對房協屋邨管理服務支出構成一定壓力，但房協無意更改現有檢討機制，包括縮短兩年租金檢討周期。

招國偉：不應因支出壓力擴加幅

公屋聯會總幹事招國偉表示，理解今次加租10%有需要，因房協確實面對龐大的管理保養維修及更新設施開支，尤其不少屋邨樓齡較高。他又認為，房協屋邨加租應繼續考慮居民負擔能力，不可因建屋及其他項目支出壓力，便擴大屋邨租戶租金加幅。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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