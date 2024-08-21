灣區熱搜：穗老牌電腦城退場 有賣百貨尋出路 租戶稱不敵電商 轉型引餐飲桌遊店吸客

明報記者 司徒聰穎

是次宣布結業的石牌西電腦城於2003年成立，位於天河區石牌西路，主營電腦配件批發、維修、回收等服務。電腦城商戶已收到結業通知，稱由於實體店經營困難，不斷有商戶退租，導致電腦城虧損嚴重，已無法繼續與商戶續約，商場經營到8月31日止，各商戶租賃期亦於當日終止。

廿載電腦城月底結業

有商戶遷周邊商城

記者早前走訪該電腦城，雖然地下大部分商舖仍營業，不過人流不多，二樓可見有舖位已空置，比一樓還冷清。黃先生是較早一批進駐石牌西電腦城的商戶之一，從事數據恢復、售賣二手配件，對於快要搬離工作近20年的地方，黃先生不無感慨，「我們也是經歷過電腦城的輝煌和衰落，現在生意做不過那些電商，而且我們還要給租金」。他說目前在附近商圈找地方搬舖，「在這裏的時間久了，也不想離開」。對於電腦城結業，有商戶亦表示會搬往周邊商城，也有商戶已在隔壁的怡東電腦城找好新舖位。

「北有中關村，南有石牌村」、「買電腦，到崗頂」，自1990年代，這樣的說法在廣州並不陌生。作為華南地區最大的電子產品集散地，崗頂一帶的電腦城曾是購買電子產品，尤其是電腦產品首選地，沿着天河路自西向東，天河電腦城、南方電腦城、太平洋數碼廣場、百腦匯、新賽格電子城等大型數碼消費商城聚集，火熱非凡。隨着網購興起及智能手機普及，電腦城繁華不再。石牌西電腦城不是首個退出崗頂的電子商場，早在2018年太平洋數碼廣場A座重組為眾程數碼廣場，太平洋B座改做餐飲；去年11月，新賽格電子城正式宣告撤場。此外，南方電腦城現時幾乎空空如也，一樓只有一家餐飲店，二樓店舖幾乎全關門。

崗頂「百腦匯」升級IT主題商場

餘下的不少商城則積極探索轉型發展新路徑，例如天河電腦城自2016年陸續加入網吧、健身室等休閒娛樂場所；太平洋電腦城B座於2018年2月結業，現址已改為尚品天河美食廣場，除多個餐飲品牌外，還有亞朵酒店、卓悅教育等進駐。扎根崗頂18年的百腦匯則逐漸從傳統電腦賣場升級為集新零售與創新服務於一體的IT主題商場，一樓不僅有戴爾（Dell）、惠普（HP）等電腦專門店，還有手機、攝影器材等品牌體驗店，如榮耀、大疆、小米之家、華為授權體驗店等。此外，商場引入點都德、九毛九等超過30間餐飲店，以及按摩推拿、桌遊、KTV等商戶。商場既保留以IT數碼銷售為核心，亦豐富了商業結構，增加消費選擇。

崗頂一帶眾多電腦城的轉型升級，不僅需要每家商場自尋出路，亦需多方的支持。去年12月1日，天河區印發《天河區助力廣州市培育建設國際消費中心城市實施方案（2023-2025年）》，提到天河將以數碼化為發展重點，充分發揮天河路智慧商圈示範建設作用，支持傳統商貿載體、百貨商店等加強新型數碼化技術的商業場景運用。早前崗頂所在的石牌街道商會也專門設立了IT產業專委會，推動IT企業之間的交流與合作。