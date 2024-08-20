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港聞

港聞二

狗患皮膚病久未就醫 六旬犬主虐畜罪成

【明報專訊】動物保護組織「520浪浪加油站」前年先後發現3隻唐狗「阿仔」、「千歲」及「小鬼」受傷而且居住環境惡劣，狗主徐玉蘭（69歲）被控3項「殘酷對待動物」罪，昨日於西九龍裁判法院被裁定其中一罪成立，其餘兩項不成立。法庭下令為被告索取感化報告及社會服務令報告，押後至9月16日判刑。

裁判官李志豪開庭時稱，漁護署二級農林督察梁永銓曾負責本案，為被告錄取3份會面紀錄，惟梁撰寫會面紀錄方式不理想，因相關紀錄是在無任何監管下寫出，答案可被篩選甚至刪改，不能排除有篩選及放大任何對被告有利或不利證供的可能，對被告不公，故剔除相關證供。

難證傷勢關被告 另兩罪脫

李官裁決稱，相信「千歲」皮膚病已存在兩三個月，非一時之間的事，但被告未有合理解釋並適時帶「千歲」讓獸醫診治，導致皮膚病未能改善，受不必要痛苦，裁定罪成。

就控方指被告令「阿仔」於不安全地方生活，李官稱不明白有何不安全的地方，控方只是指被告沒用繩牽引「阿仔」，質疑「傷勢同佢住嘅地方有咩關係」，裁定罪名不成立。

至於「小鬼」，李官稱呈堂證據只包括一張相片，難證其傷勢與被告有關，加上控方證人口供有商榷餘地，裁定罪名亦不成立。

案底纍 官：罰款非好選擇

控方稱，被告有7次相關犯罪紀錄並於認罪後罰款，包括打貓、沒在公眾地方用狗帶牽引狗等罪。李官稱，考慮到被告相關紀錄及已退休，罰款並非好選擇，決定索取其感化官報告、社會服務令報告始判刑。

【案件編號：WKS 3554-6/2023】

相關字詞﹕漁護署 唐狗 殘酷對待動物

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