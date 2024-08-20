屠龍案官續引導陪審 提控辯爭拗串謀起點

張官向陪審團稱，就涉案串謀形成時間，控方指屠龍小隊11月18日形成串謀，吳智鴻一方更早前已有計劃用槍械及炸彈對付警察，雖然當時仍未定下實行時間，但涉案串謀已形成，各串謀者在「行山討論區」交流是為實行計劃。

控指早有計劃 辯稱定實行日始算

辯方稱吳與黃振強12月3日在糖水舖商議後決定於12月8日在灣仔軒尼詩道放炸彈，故當日才形成串謀，另指屠龍小隊於 12．8行動前夕才知悉放炸彈位置，故屠龍小隊至12月7日才形成串謀。

彭庭上提李家田獲槍 錄影未言

張官續引述證供稱，11月16至17日吳一方與屠龍小隊兩名隊員，即被告李家田及張銘裕，一同到西貢深山試槍。彭軍壕清楚記得吳親自攜帶3支Polymer 80手槍、一些手槍彈匣連子彈、一支AR15步槍、20至30發步槍子彈，以及兩公斤炸彈，而辯方質疑彭的證供，稱槍彈由吳攜帶但彭記得槍彈詳情，「連子彈數目都記得」。

張官又說，彭供稱雙方試槍期間他沒參與，負責在周圍當哨兵，但注意到有5下槍聲；試槍後吳將其中一支手槍連彈匣及15發子彈交給李家田，並稱黃振強想使用槍械。

張官稱，彭的相關證供主要針對李家田「意圖危害生命而管有槍彈」罪，惟彭在多次錄影會面均沒提及李收到手槍一事，直至上庭才說出相關事件。張官今日續引導陪審團。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）