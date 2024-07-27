輸維修合約後拒供氧對方 醫氧壟斷商被控濫用權勢 辯稱突大量訂購有權不接 競委指曾凍結戶口

本案為首宗濫用相當程度市場權勢（substantial market power）而被起訴的案件，昨於競爭事務審裁處開審。被告為林德港氧有限公司、時任董事兼總經理謝春華，以及林德港氧母公司Linde GmbH。

代表競委會的英國御用大律師Robert O'Donoghue表示，本港醫療氣體供應市場性質獨特，林德港氧一直壟斷上游市場，為公立和私家醫院提供醫用氧氣等。另在保養和維修氣體管道的下游市場，林德港氧擁有98%市佔率，餘下2%屬MGI (Far East) Limited（下稱MGI）和另一公司。MGI本身亦是林德港氧客戶，林德港氧會向MGI供應氣體。

對方缺氧無法履約 交被告接手

競委會稱，MGI於2015年贏得多間公立醫院醫療氣體管道保養合約，為期3年；除定期及緊急維修管道，MGI亦要確保提供後備醫療氣體。調查發現，林德港氧將MGI購買氣體的戶口凍結至2017年1月，導致MGI無法履行合約，最終由林德港氧接手合約。競委會呈上內部電郵和WhatsApp信息，指林德港氧員工曾商討暫停MGI戶口，懷疑有人刻意針對MGI（見表）。

競委：限制放寬後 任意加條款

競委會稱，2017年1月至2018年1月間，林德港氧曾放寬對MGI訂單限制，但仍未供應足夠醫療氣體。競委會提及，林德港氧曾施加「氣瓶對換」條款，要求客戶交出空的氣瓶才可換取氣體，惟林德港氧沒明確告知MGI，令MGI無法開拓市場。競委會認為，林德港氧濫用在上游市場的壟斷地位，訂立條款欠缺透明度，阻礙下游市場競爭。

代表林德港氧的英國御用大律師Daniel Beard則稱，本港奉行自由市場，着重保障私有產權，林德港氧有權不向MGI供應氣體。他強調，林德港氧須應付大量公私營機構訂單，MGI曾一個月內訂購26支氣瓶，若沒有供應或供應量不足，只是一般商業安排。

辯方：不應考慮立法前證據

Daniel Beard提及，《競爭條例》2015年12月生效，而部分呈堂對話和證據早於立法前出現，法庭不應考慮。他又稱，根據公立醫院的管道維修合約，MGI須提供後備醫療氣體，但沒列明MGI要向林德港氧購入氣體或氣瓶。聆訊今續。

【案件編號：CTEA 3/20】