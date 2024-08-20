九巴apm闖限高線道撞天花 同位置5宗

涉事雙層九巴74X線昨早7時許駛離創紀之城5期巴士站時，誤闖有3.8米高度限制線道，於近出口位置撞毁約十數塊假天花及一塊指示牌。圖片可見巴士右側車道旁放有貼上「巴士通道」指示雪糕筒，提示車長轉向。事發後有人報案，無人受傷。九巴稱涉事57歲李姓車長已暫停駕駛職務。

九巴：站長室有貼告示提醒

九巴回應查詢時稱，已於有關路線總站站長室貼有圖文告示，提醒車長商場巴士站的正確行車路線，而巴士站範圍亦設有電子顯示牌、大型標示、雪糕筒及道路標記提醒車長巴士月台位置，但未回應是否會向商場作損毁賠償。

翻查資料，至少5輛九巴分別於2010年9月、2016年9月、2023年5月及7月，以及昨日同一地點誤闖高度限制線道，導致商場假天花損毁，其中4宗涉及74X線。

大律師陸偉雄表示，涉事商場可向巴士公司就相關損壞循民事索償，巴士公司或可用標示不清為減輕賠償理由，要求商場分擔部分責任，惟司機與巴士公司不能拒絕商場賠償要求。他稱，事件中司機及巴士公司責無旁貸，即使事發道路標示不清晰，司機在任何環境都須確保車輛行駛時不與物件碰撞，而同類事故多次發生，司機駕駛時亦應加倍小心，免令乘客受傷，巴士公司亦應加強訓練車長。