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港聞

港聞二

統戰部長石泰峰抵港 今出席促進統一大會

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央統戰部長石泰峰率團來港考察，昨日與特首李家超會面，今日將出席「全球華僑華人促進中國和平統一大會」並發表講話。李家超感謝石泰峰訪港，認為展示對香港的關心和重視。石泰峰日前亦到訪澳門，會見澳門特首賀一誠。

李家超籲各界深化改革

石泰峰昨日在禮賓府與李家超會面，中聯辦主任鄭雁雄及政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國等官員出席。李家超表示，中共二十屆三中全會提出鞏固提升香港的國際金融、航運、貿易中心地位，建立「國際高端人才集聚高地」，認為是本港長遠發展和長治久安的重要指引。李稱香港各界須學習和落實三中全會的精神，「以進一步全面深化改革為己任」。

石泰峰今日將出席本年度「全球華僑華人促進中國和平統一大會」開幕儀式，並發表講話。今年促統大會主題為「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」，李家超及鄭雁雄亦會出席致辭，預計約1200人出席。

促統大會自2000年起舉辦，主要針對台獨表達促進中國和平統一的信息。香港統促總會會長、全國政協常委姚志勝表示，香港繼2010年再度舉行促統大會，反映香港成功實踐一國兩制，對國家統一起重要作用，並認為透過大灣區發展的成功經驗和龐大機遇，能展現兩岸融合發展的美好前景。

石泰峰來港前到澳門考察兩天，會見澳門特首賀一誠等官員，並與社會各界交流。澳門新聞局昨發出的新聞稿引述石泰峰表示，澳門是一國兩制的「成功典範」，提及大灣區及橫琴粵澳合作區正積極發展，讓澳門站在「嶄新的歷史起點」，三中全會的戰略部署亦為當地發展提供重大新機遇。

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