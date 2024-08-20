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港聞

港聞二

海園熊貓館籌擴建 料3年內完工

【明報專訊】大熊貓「盈盈」上周誕下一對龍鳳胎，海洋公園公司主席龐建貽昨日表示，龍鳳胎出生不足一周，身體仍較脆弱，但進食及排泄穩定；盈盈產後狀况良好，需時休養，專家及護理團隊正與牠交替照顧龍鳳胎。他說考慮到未來大熊貓將增至6隻，園方正籌備新館擴建，期望2、3年內完成。

人員與盈盈輪流照顧孖寶

龐建貽昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，龍鳳胎目前身體仍較脆弱，但進食及排泄穩定，相信仍要一段時間才能與公眾見面。他續稱，野生大熊貓如誕下雙胞胎或多胞胎，通常只會選擇照顧其中一隻寶寶，因此園內護理人員正安排盈盈輪流與龍鳳胎接觸，「盈盈都有定時照顧一下牠、抱一抱牠，讓牠感受下母親的體溫」，其餘時間則以人工方法輔助照顧龍鳳胎。

被問及新熊貓館擴建工作，龐稱現有的兩個熊貓館只能容納4隻大熊貓，「忽然之間多兩隻的時候，真的要考慮新館的擴建」。他稱，龍鳳胎還需與盈盈同住2至3年，故尚有時間準備，園方已開始籌備。

難安排樂樂與子女相處

被問到身為爸爸的「樂樂」是否知道盈盈已生產，龐建貽笑言牠不知道，但可以肯定「這兩個寶寶是樂樂的，因為兩次自然交配及配種，都是用樂樂」。至於會否安排樂樂與龍鳳胎相處，他稱比較困難，因為熊貓始終帶有野性，而雄性大熊貓與寶寶的關係一般不太親近。

至於如何推動「熊貓經濟」，龐建貽說園方會與不同持份者及商業機構商討，考慮是否可創造知識產權，發展適合熊貓和香港的故事；另計劃推出適合園方的產品，例如文創產品等，幫助海洋公園及香港旅遊發展。

龐建貽接受有線新聞專訪時亦提到，因應多4隻大熊貓，將會調整3年前的「重生方案」，包括擱置山下園區的零售餐飲方案，「早前山下園區零售項目已經暫時不會做，最重要是想想有什麼新設施，可以幫公園更長遠發展」。

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