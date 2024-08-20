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港聞

港聞二

征奧港將明早巴士巡遊 體院至添馬 部分離港訓練未齊腳 將與學生交流

【明報專訊】港隊35名運動員於今屆巴黎奧運取得兩金兩銅，創下歷史佳績。政府與港協暨奧委會將於明日（周三）舉行巴士巡遊，由位於沙田的體育學院前往添馬公園，全程約90分鐘，市民可以沿路為他們喝采。運動員到達後將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。康文署回覆本報查詢稱，劍擊、游泳、乒乓球等運動均有港隊代表參加活動。由於部分運動員要離港訓練或準備賽事，因此並非所有港隊代表均會出席。

早上10時15分體院出發

分乘兩輛開篷巴士

運動員、教練及其他代表團成員明日會乘坐兩輛開篷巴士，在早上10時15分由沙田體院出發，途經大圍港鐵站及大埔道前往九龍，其後沿彌敦道駛到尖沙嘴鐘樓，再經紅隧，經灣仔前往中環天星碼頭，最後於近中午12時抵達終點添馬公園。康文署表示，最佳觀賞位置為大圍站、尖沙嘴鐘樓和天星碼頭。根據路線圖，市民亦可於荔枝角道、彌敦道及軒尼詩道夾道向運動員送上祝賀。

對於為何歡迎活動定於周三平日，康文署表示，不少運動員在奧運後都要往外地或內地訓練，或準備參與其他賽事，日期是經政府考慮運動員訓練及比賽的日期及時間而決定。

特首下午禮賓府設宴

特首李家超下午會在禮賓府設宴，表揚運動員及代表團在奧運上取得的成就及付出的努力。運動員及後會再出席特設的返港歡迎儀式，李家超、港協暨奧委會長霍震霆、政務司長陳國基、副司長卓永興、文體遊局長楊潤雄等人將會出席。

民建聯倡天橋底設氣膜體育館

另外，近日精英運動員資助金額引起爭議，民建聯昨向政府提出多項體育發展建議，包括檢討精英運動員的資助機制和體育總會的管治方向，以及在天橋底等閒置用地興建簡約體育設施。身兼體院副主席的立法會議員鄭泳舜稱，體院可研究調整「精英丙」及「成年隊」運動員類別的資助金額及年期。他認為，運動員在體育生涯起始階段，往往較難匹敵海外精英成年選手，調整待遇有助更多青少年運動員晉升至成年隊，為不同運動項目建立健全的晉升梯隊。

民建聯以電話訪問471名市民，近兩成人表示想增設羽毛球場館，其次是游泳池及劍擊館。民建聯建議，可在在屯馬線天橋底以及通州街臨時街市天橋底，興建氣膜體育館等簡約設施，以紓緩本港體育場地不足。

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