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港聞

港聞二

自閉青年女排賽辱國歌囚8周 官：自行停藥無悔意

【明報專訊】世界女排聯賽去年6月在紅館舉行期間，一名患自閉及過度活躍症青年涉嫌在奏中國國歌時坐下及唱歌曲Do you hear the people sing？，早前被裁定一項侮辱國歌罪成。裁判官林子康昨於九龍城裁判法院判刑，稱被告自行停藥導致涉案行為，大大削弱辯方求情理由，而被告沒真誠悔意，就其病情酌情減刑後判囚8個星期，後批准被告保釋等候上訴。

辯方大律師關文渭求情時引述背景報告，稱被告陳柏叡（21歲，報稱無業）身世悲慘，6歲起確診自閉及過度活躍。關稱被告經審訊後對不尊重國歌的行為感後悔及已深刻反省，並引述澳洲案例稱，精神病患者未必知道犯案後果嚴重，希望法庭減刑，「唔應該搵個有精神問題嘅人嚟祭旗」；若判監無可避免，建議法庭考慮判處緩刑。

同意無預謀 不足一分鐘

林官判刑稱，報告顯示被告有良好背景，惟被告再三強調沒侮辱國歌意圖，有悔意的說法不太有力。林官稱國歌代表國家尊嚴，須全面保護國歌免受侮辱；量刑時採納一宗侮辱國旗案的量刑原則，同意辯方所指涉案行為並非同類案件中情節最差，被告沒預謀或伙同他人犯案，犯案時間少於一分鐘，但被告在大型體育賽事做出涉案行為，沒引起肢體衝突屬「不幸中之大幸」。

林官同意本案案情較該辱國旗案輕，但控罪性質嚴重，即使刑責較低，亦不代表適合判處非即時監禁。林官認為，被告在明知不服藥會使病情變差下，仍以服藥後疲倦為由停藥，並單獨前往場館導致本案。考慮到被告無刑事定罪紀錄，經審訊被定罪後仍無真誠悔意，看不到緩刑基礎，以9星期監禁為量刑起點，因被告病情酌情扣減一個星期，判囚8星期。

辯方即上訴刑期 准保釋

被告開庭前多番與律師團隊及家人商討，其間曾稱「對唔住各位」、「我真係未有心理準備……」、「要保釋」。聞判後辯方隨即就刑期上訴，被告獲准以8000元保釋外出。

【案件編號：KCCC 2746/23】

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