警司涉非禮案事主：曾扮忙避接送 續死纏爛打

辯方大律師鄭明斌盤問X時問到，被告陸振中（43歲）於她新冠肺炎康復後接她上下班，但被告先前曾性侵她，為何她願與對方共處一車。X稱被告三番四次提出類似要求，她曾裝忙碌延遲下班和避開，被告仍死纏爛打稱「你唔上車我都唔會走㗎」，形容被告「一步一步做出一啲同佢身分唔符合嘅行為」。X憶述前年7月14日她一大早下樓便見被告等她，「好似隻鬼咁纏住我」。

大狀聞作供發笑遭事主哭斥

官：辯方毋須增加表情

X強調曾嘗試拒絕被告，抽泣稱某日她下班坐被告車時，看到巴士車尾有一則益生菌廣告，她謊稱約了賣家交收益生菌，提前下車後自行返家。礙於被告職級，加上覺得對方「係會濫用職權嘅人」，縱使戰戰兢兢仍一直啞忍。

辯方播放7月7日沙頭角警署外片段，X稱被告曾交代當日坐他車下班，她視為命令。辯方問X最終有否遵從命令上車，X稱不記得，「如果有遵從就有上車，冇遵從就冇」，辯方聞言發笑，控方質疑其反應不當，X隨即激動說：「佢（辯方）已經唔係第一次喇！之前又扮我喊，佢極度唔專業呀！佢無企喺我受害人嘅角度諗呀！」並痛哭和尖叫。法官提醒辯方「唔需要增加呢個表情」，應中性地表達。

辯方又問及7月15日當晚被告涉襲擊下屬和危駕等罪前的飯局，X稱警署警長職級以上的同袍都去，只有她不去很奇怪，席間喝了一兩口酒，如「戴上面具」，免得人人盡興時她「苦瓜乾」般不合群。辯方稱閉路電視可見，X前往結帳時與督察賴文顯「攬頭攬頸」，X說二人只是打鬧。

「戴面具」裝開心赴飯局

無怪同袍不發聲

辯方再稱根據X早前說法，賴是非禮事件其中一名袖手旁觀者。X哽咽稱她代入同袍角度想，被告亦是他們上司，未必有勇氣發聲，「所以我唔怪佢哋，因為我又無求救，我唔可以將自己諗法擺喺佢哋身上。」辯方問即她與賴打鬧時已原諒對方？X稱「我無怪過佢哋」，被告對她傷害更大，她思考如何從新出發和遺忘經歷，「無心機諗其他事情」。

【案件編號：DCCC 137/23】