5款抽油煙機未符安全標準

消委提勿單比較產品所述排氣量

消委會參考IEC國際標準，測試14款抽油煙機，包括5款機身闊度約60厘米的拉趟式、5款機身闊度約70至75厘米的煙囪式，以及4款機身闊度約90厘米的煙囪式樣本，售價介乎2798至18,000元，當中獲最高總評分4.5星（滿分5星）的兩款均為拉趟式，分別為4980元的「Mia Cucina」及1.03萬元的「西門子」，反映產品平貴也有好選擇；「飛歌」及「Miele」樣本分別屬最平及最貴，總評分同為4星，售價相差約5.43倍。

消委會測試發現，若以最低風速比較，同組別各樣本排氣量最多相差56%；若以最高風速運轉，各樣本則相差70%。消委會指轉速排氣量並不等同於抽吸能力，故選購時不應只參考廠商聲稱的排氣量及風扇轉速，因各廠商量度方法、測試環境及電壓均不同。

5款交機電署跟進 包括1.8萬元Miele

測試亦發現5款未符國際安全標準IEC60335-2-31要求，「Miele」及「櫻花Sakura」兩個樣本的接地電線長度不足，或致接地電線鬆脫；「TGC」樣本的內部變壓器組件之間的機械防護不足；「樂信牌Rasonic」樣本在安裝前試驗時手指可從機頂空隙伸入並觸及帶電部分；另3款物料阻燃能力有待改善，包括「TGC」、「金雅典Athens」及「樂信牌Rasonic」。消委會已將安全測試結果交由機電署跟進。5個涉事品牌已向消委會提供或表示產品的安全測試報告符合標準。

TGC表示是次測試中未符標準的項目，供應商稱僅涉個別貨品；有關產品使用上不構成任何安全風險，但為確保用戶安全，供應商已主動向可能受影響的客戶跟進。

（消委報告）