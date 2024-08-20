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4款廁紙「抗拉」強 難冲散或塞廁 參考內地標準 消委：有指定測試方法較客觀

【明報專訊】廁紙是每家每戶必備日用品，消委會測試市面25款卷裝廁紙，發現4款在浸濕時「抗拉強度」較高，較難冲散，或致廁所堵塞。測試亦發現「NaxoS」廁紙釋出粉塵量較多，達0.4%；「759阿信屋」的一款竹製廁紙則含小量細菌，但兩者均符合內地標準。消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者不應用廁紙抹傷口、暗瘡和嘴等，使用面紙較安全。

測試樣本至少16款於中國內地生產，消委會測試主要參考內地標準「《衛生紙》GB/T 20810-2018」評估樣本的吸濕性能、紙張強韌度、容易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及有否含可遷移熒光物質等。被問到參考內地標準是否與早前飲用水農夫山泉投訴測試方法有關，黃鳳嫺稱曾參考國際標準「ISO 12625」，但在容易冲散程度、粉塵量和柔軟值方面，國際標準只按實驗室自行設計方法測試，內地標準則有指定測試方法，認為測試方法愈清楚和客觀，愈是公平。

每100格計 25款費用由0.8至2.9元

消委會表示，實際使用時廁紙以格數為單位，消費者普遍較關注每格廁紙費用；以每100格計算，25款樣本的費用由0.8至2.9元，差異頗大。消委會亦在每款廁紙型號抽取3卷數算格數，再計算平均值，發現各款格數差異大，其中「759阿信屋」一款每卷平均有369格最多，其次為「唯潔雅」，而「Tempo」一款則最少，每卷平均133格，最多與最少格數樣本相差236格。

消委會測試模擬廁紙在坐廁渠道冲散情况，將剪裁成100乘100毫米的廁紙放入載有5公升水的裝置，以特定速度轉動40秒，檢視廁紙分散與否，測試標準要求兩次測試的樣本均需分散出一片或以上的碎片或紙屑。25款樣本之中，4款包括屬三層紙的「皇冠」及「佳之選」、屬五層紙的「Avellana」及「Junas」的其中一款未能通過測試。消委會表示上述4款廁紙在浸濕時「抗拉強度」較高，估計因此較難冲散。

4款柔軟值不合格

消委會以儀器量度樣本的堅挺度及平滑度，從而得出「柔軟值」，數值愈低愈柔軟，200mN或以下屬合格。4款樣本「唯潔雅」、「Tempo」、「倩絲（Zenses）」及「Junas」測得柔軟值介乎216mN至258mN，屬不合格；當中「Tempo」屬測試的四層紙樣本中平均每卷最貴者。消委會補充，普遍三層紙樣本柔軟度較四層及五層紙高，反映層數影響柔軟度，且紙張纖維原料、起皺或壓花都可能有影響。

消委會亦測試廁紙掉粉率，若使用時釋出過多粉塵，或影響用者呼吸，有13樣本為0％，而「NaxoS」廁紙釋出粉塵量達0.4%較遜色，但仍低於0.5％標準。至於「759阿信屋」的一款竹製廁紙則含小量細菌，但亦符合上限要求。

明報記者

（消委報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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