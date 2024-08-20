乘法院判決 議員倡為去中心化自治組織立法

完善Web3生態助吸投資

吳傑莊指DAO是基於區塊鏈的組織形式，通過智能合約自動執行決策和管理營運，理想狀態下可由社群成員集體決策，體現「去中心化」原則。

參與案件的律師黃夢瑩指出，該案涉及一個加密貨幣項目的真正所有權、管理權和控制權的爭議，原告方作為項目發起人和創始人，主張擁有項目的所有權；主要原告是RioDeFi Inc，專注於區塊鏈技術並僱用員工管理項目。原告2020年8月將MANTRA DAO項目的日常營運委託給RioDeFi員工，即首被告John Mullen和次被告Will Corkin。

黃稱，兩被告2021年1月起對項目的問責和報告漸減，原告指被告挪用項目及其業務和資產以謀取利益，未經授權從與項目相關的加密貨幣帳戶提取資金；被告辯稱項目是由代幣持有人作為DAO擁有，非原告擁有。黃指法院未對索賠的實質作判斷，而是考慮應否授予披露令，法院認為被告本來有義務向投資者提供帳目和記錄的信息。

裁決證港法律專才足

吳傑莊建議政府研究本港可否成立相關法例，吸引全球合規及有經濟效益的DAO落戶，又說已接觸大量海外DAO，均稱有興趣來港發展，但關注香港如何規範及監管DAO。他認為案件說明香港有足夠法律專才及「軟基建」，支持行業發展，盼本港有Web3經濟。