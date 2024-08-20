乘法院判決 議員倡為去中心化自治組織立法

【明報專訊】近日香港高等法院審理全球首宗涉及去中心化自治組織（DAO）的訴訟，裁定6名被告須披露區塊鏈及現實世界資產代幣化項目的詳細財務報表及支持文件，以回應資產挪用等指控，涉額逾60億元。立法會議員吳傑莊倡政府藉判決研究本港可否成立DAO相關法例，並完善Web3生態，吸引DAO龍頭及業界來港發展。
完善Web3生態助吸投資
吳傑莊指DAO是基於區塊鏈的組織形式，通過智能合約自動執行決策和管理營運，理想狀態下可由社群成員集體決策，體現「去中心化」原則。
參與案件的律師黃夢瑩指出，該案涉及一個加密貨幣項目的真正所有權、管理權和控制權的爭議，原告方作為項目發起人和創始人，主張擁有項目的所有權；主要原告是RioDeFi Inc，專注於區塊鏈技術並僱用員工管理項目。原告2020年8月將MANTRA DAO項目的日常營運委託給RioDeFi員工，即首被告John Mullen和次被告Will Corkin。
黃稱，兩被告2021年1月起對項目的問責和報告漸減，原告指被告挪用項目及其業務和資產以謀取利益，未經授權從與項目相關的加密貨幣帳戶提取資金；被告辯稱項目是由代幣持有人作為DAO擁有，非原告擁有。黃指法院未對索賠的實質作判斷，而是考慮應否授予披露令，法院認為被告本來有義務向投資者提供帳目和記錄的信息。
裁決證港法律專才足
吳傑莊建議政府研究本港可否成立相關法例，吸引全球合規及有經濟效益的DAO落戶，又說已接觸大量海外DAO，均稱有興趣來港發展，但關注香港如何規範及監管DAO。他認為案件說明香港有足夠法律專才及「軟基建」，支持行業發展，盼本港有Web3經濟。