指中大政政重組倉卒 系會爭取保留原課程

指成立後才填餡 內容欠奉

本報日前向中大查詢政政學院成立後的行政、諮詢架構，會否保留涉政治元素的科目等多項事宜；中大回覆稱政政學院「正在籌組學院相關教研活動」，倘有新資訊，會向師生公布。

政政學院本月初成立，下設政治與行政學、數據科學與政策研究、全球研究共3個本科課程。戴稱，新學院行政架構、課程設置均未明，「他們做的方式是先成立，然後做住來填（餡），很多事情也未有想法」。他說外界很關注新學院的命名、重組前有否充分諮詢，惟「真正影響學生要讀些什麼，會開些什麼課程，這些（改革）到現在才真正開始」。

小組上課自由思辯 盼傳承

戴又指學院稱會削減重疊科目並新增內容，但如何執行仍未知。他說，政政系向來以比較政治及大中華研究等範疇聞名，亦習慣以小組形式上課，容許學生在課上自由思辯，盼日後能延續傳統。

政政系會成員冼卓言補充，合併科目存很大爭議，舉例學院考慮將行政與數據科學融合，但「政政是寫政治哲學，數政是揼code（編程），完全沒關係，如何整合呢？」

併科爭議大 冀學院聽意見

中大社會科學院2022年5月提出重組政政系並展開諮詢，今年2月校董會通過，其間不足兩年。戴說兩年間與學院、學系電郵往來「咬文嚼字」，未能換來學院採納意見；校董會通過重組方案後，學系常籲系會掀開新一頁（turn a page），盼未來新學院與系會有商有量，多聽學生聲音。

政政學系降格為課程，政政系會亦不能再用「系會」名稱。戴稱莊員正討論去向，傾向循「課程學會」方向發展，盼續代表政政同學的聲音，今年內將交出方案，予政政學生公投決定。

明報記者 葉希雯