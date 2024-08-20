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港聞

港聞二

指中大政政重組倉卒 系會爭取保留原課程

【明報專訊】在中文大學屹立逾半世紀的政治與行政學系將於新學年併入新成立的政務與政策科學學院（下稱政政學院），「降格」為課程（programme）。政治與行政學系會成員近日接受本報訪問，臨時行政委員會主席戴晉睿稱，政政學院成立過於倉卒，行政架構、課程設置等未明，「（院方）好似現在才想如何填餡料入去」，又指院方此前對學生意見置若罔聞。系會盼續為同學發聲，爭取維持原有課程、諮詢機制，「能夠不變的都不變」。

指成立後才填餡 內容欠奉

本報日前向中大查詢政政學院成立後的行政、諮詢架構，會否保留涉政治元素的科目等多項事宜；中大回覆稱政政學院「正在籌組學院相關教研活動」，倘有新資訊，會向師生公布。

政政學院本月初成立，下設政治與行政學、數據科學與政策研究、全球研究共3個本科課程。戴稱，新學院行政架構、課程設置均未明，「他們做的方式是先成立，然後做住來填（餡），很多事情也未有想法」。他說外界很關注新學院的命名、重組前有否充分諮詢，惟「真正影響學生要讀些什麼，會開些什麼課程，這些（改革）到現在才真正開始」。

小組上課自由思辯 盼傳承

戴又指學院稱會削減重疊科目並新增內容，但如何執行仍未知。他說，政政系向來以比較政治及大中華研究等範疇聞名，亦習慣以小組形式上課，容許學生在課上自由思辯，盼日後能延續傳統。

政政系會成員冼卓言補充，合併科目存很大爭議，舉例學院考慮將行政與數據科學融合，但「政政是寫政治哲學，數政是揼code（編程），完全沒關係，如何整合呢？」

併科爭議大 冀學院聽意見

中大社會科學院2022年5月提出重組政政系並展開諮詢，今年2月校董會通過，其間不足兩年。戴說兩年間與學院、學系電郵往來「咬文嚼字」，未能換來學院採納意見；校董會通過重組方案後，學系常籲系會掀開新一頁（turn a page），盼未來新學院與系會有商有量，多聽學生聲音。

政政學系降格為課程，政政系會亦不能再用「系會」名稱。戴稱莊員正討論去向，傾向循「課程學會」方向發展，盼續代表政政同學的聲音，今年內將交出方案，予政政學生公投決定。

明報記者 葉希雯

相關字詞﹕戴晉睿 政務與政策科學學院 中大政政 中大政治與行政學系

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